Propaganda Rusiei nu mai convinge ca la începutul războiului. Cum s-au schimbat mesajele Kremlinului după patru ani de conflict

Publicat 30 iul. 2026, 19:33 Sursă The Moscow Times

La începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, propaganda Kremlinului era considerată unul dintre cele mai eficiente instrumente ale statului rus. Mesajele erau atent construite, campaniile de comunicare erau analizate inclusiv în Occident, iar chiar și criticii Moscovei recunoșteau că propaganda reprezenta unul dintre puținele domenii în care Rusia reușea să impresioneze.

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