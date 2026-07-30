Misterul rachetei rusești căzute în Polonia începe să se lămurească. Primele concluzii ale anchetei

Publicat 30 iul. 2026, 17:34 Sursă Agerpres

Racheta care a căzut în noaptea de miercuri spre joi în estul Poloniei - din primele informații o rachetă rusească de croazieră Kh-101, dar fără să provoace victime - în timpul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei, nu pare să fi fost îndreptată către teritoriul polonez, dar în spațiul aerian al Poloniei a pătruns pentru scurt timp în același atac încă un obiect aerian, a declarat joi premierul polonez Donald Tusk, relatează agențiile AFP și EFE.

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