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Misterul rachetei rusești căzute în Polonia începe să se lămurească. Primele concluzii ale anchetei

Donald Tusk, declarații presei. Foto: Profimedia

Donald Tusk, declarații presei. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 17:34
SursăAgerpres

Racheta care a căzut în noaptea de miercuri spre joi în estul Poloniei - din primele informații o rachetă rusească de croazieră Kh-101, dar fără să provoace victime - în timpul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei, nu pare să fi fost îndreptată către teritoriul polonez, dar în spațiul aerian al Poloniei a pătruns pentru scurt timp în același atac încă un obiect aerian, a declarat joi premierul polonez Donald Tusk, relatează agențiile AFP și EFE.

'Nu avem niciun motiv să credem că Polonia era ținta', a spus Tusk la o conferință de presă, desfășurată în apropierea unui crater de circa 10 metri diametru provocat de impactul rachetei, într-o zonă nelocuită în apropierea orașului orașului Tarnawa-Kolonia, în regiunea Lublin.

'Două dintre aceste obiecte au încălcat spațiul aerian polonez', a adăugat premierul polonez. 'Asupra unuia dintre acestea avem dovezi, pentru că avem urmele sale aici, iar celălalt a fost în apropierea graniței, dar a fost un semnal foarte scurt, așadar nu a avut consecințe', a explicat el.

Premierul polonez a mai spus că se află 'în contact cu majoritatea liderilor europeni' și a că a primit 'dovezi de solidaritate și declarații de sprijin și ajutor din partea premierilor și președinților' țărilor Uniunii Europene.

Americanii se alătură investigației

El a subliniat că 'toate detaliile' incidentului vor fi investigate, adăugând că 'americanii sunt interesați să participe la procesul de investigare', la fel și 'ucrainenii, care și-au oferit de asemenea ajutorul'.

'Singurul lucru pe care trebuie să-l clarificăm definitiv este dacă racheta a fost rusească, întrucât din punct de vedere politic acest lucru are întotdeauna o mare importanță în fața dezinformării', a insistat Tusk.

Conform primelor date, armata poloneză a identificat respectiva rachetă ca fiind o rachetă de croazieră rusească de tipul KH-101. Aceasta a lovit un câmp nelocuit la numai câțiva kilometri de zonele rezidențiale. Impactul a provocat un crater cu un diametru de aproximativ 10 metri și o adâncime de 5 metri, ceea ce indică o explozie puternică.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat pe rețelele de socializare 'o nouă încălcare inacceptabilă a spațiului nostru aerian al UE, provocată de ultimele atacuri rusești asupra Ucrainei, de data aceasta deasupra Poloniei'.

'Pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple, ajutăm Ucraina să câștige acest război cu tot ce putem. Și construim o arhitectură europeană de securitate solidă pe uscat, pe mare și în aer', a adăugat ea.

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