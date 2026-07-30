UE a deblocat un nou ajutor pentru Ucraina. 3,47 miliarde de euro pentru achiziția de drone, rachete și avioane de luptă

Publicat 30 iul. 2026, 16:01 Actualizat 30 iul. 2026, 16:02

Comisia Europeană a acordat vineri Ucrainei o finanțare de 3,47 miliarde de euro, prin componenta destinată apărării din cadrul împrumutului de sprijin în valoare totală de 90 de miliarde de euro.

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