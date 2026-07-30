UE a deblocat un nou ajutor pentru Ucraina. 3,47 miliarde de euro pentru achiziția de drone, rachete și avioane de luptă

Comisia Europeană a acordat vineri Ucrainei o finanțare de 3,47 miliarde de euro, prin componenta destinată apărării din cadrul împrumutului de sprijin în valoare totală de 90 de miliarde de euro.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, fondurile sunt acordate pentru a răspunde nevoilor militare urgente ale Ucrainei, care continuă să aibă nevoie de sprijin pentru consolidarea capacităților de apărare în fața agresiunii militare a Rusiei.
„Astăzi, investim încă 3,47 miliarde de euro pentru a contribui la protejarea spațiului aerian al Ucrainei. Prin această nouă plată din cadrul pachetului nostru de împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro, ajutăm Ucraina să-și apere populația. De asemenea, ne înfrățim industriile de apărare, combinând amploarea industrială a Europei cu inovația de neegalat a Ucrainei. Acesta este noul nostru acord privind dronele, care prinde contur. Și fie ca acest nou sprijin să transmită un mesaj clar: fiecare atac rusesc întărește hotărârea Ucrainei de a fi liberă și hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina, oricât timp va fi nevoie”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Bani pentru drone, rachete și avioane Gripen
Noua tranșă acoperă o etapă suplimentară a primului program de achiziții de drone și include finanțare pentru drone suplimentare, inclusiv modele cu rază lungă de acțiune, precum și pentru rachete și avioane de vânătoare Gripen.
Executivul european precizează că scopul acestor investiții este accelerarea livrării echipamentelor militare esențiale de care Ucraina are nevoie pentru a-și consolida apărarea.
30 de miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei în 2026
Plata anunțată vineri se adaugă finanțărilor deja acordate în cadrul aceluiași program. La 25 iunie, Comisia Europeană a aprobat un sprijin de 3,2 miliarde de euro prin programul de asistență macrofinanciară (MFA), urmat de alte două tranșe din componenta dedicată apărării: 3,9 miliarde de euro la 30 iunie și 1,1 miliarde de euro la 15 iulie 2026.
În total, Uniunea Europeană estimează că în 2026 va aloca 28,3 miliarde de euro pentru susținerea capacității industriei de apărare a Ucrainei. Potrivit Comisiei Europene, alocarea fondurilor pentru acest an ar urma să fie finalizată până în luna septembrie, după aprobarea listelor de produse eligibile, iar plățile vor fi efectuate până la sfârșitul anului 2026.