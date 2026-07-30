Spania, asaltată de migranți. Mii de oameni au trecut granița în doar câteva zile

O nouă criză a migrației pune presiune pe autoritățile spaniole, după ce mii de persoane au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta în doar câteva zile. Numărul mare de sosiri a depășit capacitatea centrelor de primire, iar liderii locali cer măsuri urgente pentru securizarea frontierei.
În timp ce oficialii din Ceuta solicită declararea stării de urgență la nivel național și desfășurarea armatei, Guvernul de la Madrid susține că situația poate fi gestionată fără adoptarea unor măsuri excepționale, scrie Sky News.
Mii de oameni au trecut frontiera din Maroc
Ceuta, teritoriu spaniol situat pe coasta de nord a Africii, la granița cu Marocul, se confruntă cu unul dintre cele mai mari valuri de migrație din ultimii ani.
Imagini apărute în spațiul public surprind grupuri numeroase de migranți deplasându-se pe digurile din zona plajei Tarajal și ajungând pe teritoriul enclavei spaniole.
Majoritatea celor care au trecut frontiera sunt cetățeni marocani. Printre ei se află în special bărbați tineri, dar și familii însoțite de femei și copii. Potrivit unor fotografi aflați la fața locului, o parte dintre migranți au sărbătorit sosirea în Ceuta, iar unii au strigat „Trăiască Spania!”.
În fața numărului tot mai mare de migranți, conducerea enclavei solicită Guvernului spaniol declararea stării de urgență la nivel național pe motive de securitate.
Juan Jesús Vivas a cerut trimiterea unor efective suplimentare de poliție și desfășurarea armatei pentru, după cum a afirmat, „a garanta inviolabilitatea frontierei și siguranța cetățenilor”.
Solicitarea vine în contextul în care autoritățile locale avertizează că resursele disponibile sunt aproape epuizate.
Madrid respinge solicitarea privind starea de urgență
Ministerul de Interne al Spaniei a transmis că va lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor și pentru menținerea integrității frontierei, însă consideră că situația actuală nu justifică declararea unei stări de urgență la nivel național.
Totodată, autoritățile de la Madrid au respins cererile privind mobilizarea armatei pentru controlul frontierei.
Spania și Marocul colaborează pentru limitarea trecerilor ilegale
Ministerul spaniol de Interne a precizat că autoritățile marocane cooperează îndeaproape cu partea spaniolă pentru gestionarea situației.
Potrivit Madridului, forțele de ordine din Maroc au intensificat măsurile de supraveghere și opresc numeroase persoane care încearcă să treacă ilegal frontiera către Ceuta.
Enclava spaniolă, situată la extremitatea nordică a Marocului, în apropierea Strâmtorii Gibraltar, reprezintă de ani buni unul dintre principalele puncte de presiune ale migrației ilegale către Uniunea Europeană.