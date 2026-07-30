Spania, asaltată de migranți. Mii de oameni au trecut granița în doar câteva zile

Publicat 30 iul. 2026, 19:51 Sursă Sky News

O nouă criză a migrației pune presiune pe autoritățile spaniole, după ce mii de persoane au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta în doar câteva zile. Numărul mare de sosiri a depășit capacitatea centrelor de primire, iar liderii locali cer măsuri urgente pentru securizarea frontierei.

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