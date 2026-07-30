Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Rusia ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei. Este pentru prima dată în acest an

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 21:29

Rusia ar fi folosit din nou o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei, pentru prima dată în acest an, transmite Reuters care citează două surse. Proiectilul ar fi fost lansat în timpul bombardamentului din noaptea de miercuri spre joi, în apropierea orașului Krivoi Rog, atac în urma căruia o întreagă familie și-a pierdut viața.

Rusia reia atacurile cu rachete nord-coreene

Rusia a mai lansat rachete nord-coreene asupra unor ţinte ucrainene şi în trecut, dar utilizarea acestora după o pauză îndelungată indică existenţa unui stoc nou de arme la care Moscova poate apela pe măsură ce îşi intensifică atacurile cu rachete asupra vecinului său, a subliniat una dintre surse.

Rusia a bombardat Ucraina cu zeci de rachete şi sute de drone în cursul nopţii, ucigând opt persoane, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski, denunţând lipsa echipamentelor de apărare aeriană şi îndemnându-i pe aliaţi să acorde ajutor Ucrainei.

Ultimul atac confirmat a avut loc în august 2025

O sursă militară, care a solicitat anonimatul din cauza caracterului sensibil al informaţiilor, a declarat că la 8 august 2025 a fost ultima dată când Ucraina a confirmat un atac rus cu o rachetă nord-coreeană.

Rusia a început să lanseze rachete balistice nord-coreene KN-23 şi KN-24 cu rază scurtă de acţiune asupra Ucrainei spre sfârşitul anului 2023.

Coreea de Nord a fost un aliat apropiat al Rusiei pe parcursul unei mari părţi a conflictului din Ucraina, furnizând mii de soldaţi şi milioane de obuze de artilerie pentru efortul de război, pe lângă rachete.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

rachetă nord-coreeanărăzboi în UcrainaRusia

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe