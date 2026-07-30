Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Rusia ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei. Este pentru prima dată în acest an
FOTO: Arhivă
Rusia ar fi folosit din nou o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei, pentru prima dată în acest an, transmite Reuters care citează două surse. Proiectilul ar fi fost lansat în timpul bombardamentului din noaptea de miercuri spre joi, în apropierea orașului Krivoi Rog, atac în urma căruia o întreagă familie și-a pierdut viața.
Citește și
- 20:25Încă o țară se pregătește să oprească cea mai mare centrală nucleară. Debitul Dunării a ajuns la un nivel critic
- 19:51Spania, asaltată de migranți. Mii de oameni au trecut granița în doar câteva zile
- 19:33Propaganda Rusiei nu mai convinge ca la începutul războiului. Cum s-au schimbat mesajele Kremlinului după patru ani de conflict
- 17:52Un parazit face ravagii în SUA: salata iceberg, asociată cu mii de îmbolnăviri și pierderi pentru restaurante
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News