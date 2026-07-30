Rusia ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei. Este pentru prima dată în acest an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 21:29

Rusia ar fi folosit din nou o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei, pentru prima dată în acest an, transmite Reuters care citează două surse. Proiectilul ar fi fost lansat în timpul bombardamentului din noaptea de miercuri spre joi, în apropierea orașului Krivoi Rog, atac în urma căruia o întreagă familie și-a pierdut viața.

Distribuie articolul