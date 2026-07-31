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Extern· 1 min citire

Investiție uriașă în armata britanică: submarine nucleare noi

Submarin

Submarin

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat31 iul. 2026, 09:04
SursăRealitatea PLUS

Marea Britanie va investi 8,4 miliarde de lire sterline în construirea unor noi submarine nucleare pentru a-și consolida apărarea. Proiectul prevede realizarea a patru submarine, iar guvernul spune că investiția va crea aproximativ 47.000 de locuri de muncă și programe de pregătire pentru tineri.

Marea Britanie anunță o nouă investiție în submarine nucleare

Primul submarin ar urma să intre în serviciul Marinei Regale Britanice la începutul lui 2030.

Banii vor fi folosiți atât pentru construcția submarinelor, cât și pentru firmele care participă la acest proiect.

Guvernul britanic spune că investiția este necesară pentru securitatea țării și pentru dezvoltarea industriei de apărare.

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