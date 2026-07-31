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Extern· 1 min citire
Investiție uriașă în armata britanică: submarine nucleare noi
Submarin
Publicat31 iul. 2026, 09:04
SursăRealitatea PLUS
Marea Britanie va investi 8,4 miliarde de lire sterline în construirea unor noi submarine nucleare pentru a-și consolida apărarea. Proiectul prevede realizarea a patru submarine, iar guvernul spune că investiția va crea aproximativ 47.000 de locuri de muncă și programe de pregătire pentru tineri.
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