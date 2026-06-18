Ciprian Ciucu a trecut pe la secția de poliție pentru controlul judiciar. Edilul neagă acuzațiile din dosarele DNA

Publicat 18 iun. 2026, 18:48 Actualizat 18 iun. 2026, 21:25 Sursă Realitatea PLUS, Realitatea.net

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a prezentat joi la o secție de poliție din București, așa cum prevedere procedura controululi judciar. Ciucu a fost audiat timp de mai bine de 3 ore la DNA, fiind acuzat de luare de mită pentru eliberarea unei autorizații în perioada în care era primar de sector. Primarul Capitalei susține că este nevinovat și nu are nimic de ascuns.

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