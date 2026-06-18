Ciprian Ciucu a trecut pe la secția de poliție pentru controlul judiciar. Edilul neagă acuzațiile din dosarele DNA

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a prezentat joi la o secție de poliție din București, așa cum prevedere procedura controululi judciar. Ciucu a fost audiat timp de mai bine de 3 ore la DNA, fiind acuzat de luare de mită pentru eliberarea unei autorizații în perioada în care era primar de sector. Primarul Capitalei susține că este nevinovat și nu are nimic de ascuns.
Ciprian Ciucu s-a prezentat joi seară la Secția de Poliție 25, în cadrul procedurii de control judiciar care i-a fost impusă pentru o perioadă de 60 de zile.
Numele fostului primar al Sectorului 6 a apărut în nu mai puțin de patru spețe aflate în atenția procurorilor anticorupție. Anchetele vizează suspiciuni privind finanțarea campaniei electorale, relații cu persoane deja cercetate de DNA și posibile legături cu autorizații de construire acordate în Sectorul 6.
Ciucu a reacționat într-o postare pe rețelele de socializare, negând categoric acuzațiile și anunțând că va colabora cu autoritățile judiciare pentru a-și proba nevinovăția.
Potrivit mesajului edilului, mai multe persoane ar fi folosit numele său pentru a solicita sume de bani în timpul campaniei electorale din 2025, susținând într-un denunț că Ciucu ar fi fost la curent cu aceste acțiuni. Primarul a negat ferm orice implicare, precizând că nu a condiționat emiterea documentațiilor de urbanism de primirea unor foloase.
Ciucu neagă acuzațiile: „Nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”
„Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a declarat Ciucu, adăugând că va afla mai multe detalii după ce va avea acces la dosar împreună cu avocații săi.
„Aceste acuzații pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de acestă tinichea.”
„Mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru”
Ciucu a mai transmis că se află deja în litigii cu mai mulți dezvoltatori imobiliari care l-au dat în judecată după ce a intervenit pentru protejarea interesului public.
În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interseul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru.”, a mai transmis Ciucu.