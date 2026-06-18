Denise Rifai, suspectă în dosarul în care este vizat și primarul Ciprian Ciucu. Acuzații de instigare și complicitate la dare de mită

Publicat 18 iun. 2026, 19:43 Actualizat 18 iun. 2026, 20:18 Sursă Realitatea PLUS

Întorsătură neașteptată de situație în dosarul lui Ciprian Ciucu! Denise Rifai, cunoscuta realizatoare de televiziune, ar fi atât suspect, cât și denunțător. Mai mult, vedeta a declarat pentru presă că este prietenă cu Odeta Nestor, femeia apropiată de Ciucu.

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