Parlamentul European condamnă dur incursiunile dronelor rusești în UE și cere urgentarea ajutorului pentru Ucraina

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 iun. 2026, 14:33

Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție prin care condamnă ferm violarea spațiului aerian al UE de către dronele rusești. Eurodeputații avertizează că aceste incidente repetate nu sunt simple erori, ci fac parte dintr-o strategie deliberată a Moscovei de intimidare și destabilizare a statelor membre și a aliaților occidentali.

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