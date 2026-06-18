Parlamentul European condamnă dur incursiunile dronelor rusești în UE și cere urgentarea ajutorului pentru Ucraina

Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție prin care condamnă ferm violarea spațiului aerian al UE de către dronele rusești. Eurodeputații avertizează că aceste incidente repetate nu sunt simple erori, ci fac parte dintr-o strategie deliberată a Moscovei de intimidare și destabilizare a statelor membre și a aliaților occidentali.
Un vot categoric împotriva tacticii de intimidare a Moscovei
Documentul a fost adoptat cu o majoritate zdrobitoare, înregistrând 412 voturi pentru, 63 împotrivă și 53 de abțineri. În viziunea eurodeputaților, recentele incidente aviatice nu sunt deloc cazuri izolate. Ele reprezintă, de fapt, elemente de bază ale unei campanii coordonate prin care Kremlinul încearcă să propage nesiguranță, să destabilizeze economiile locale și să testeze limitele și capacitatea de reacție ale Uniunii Europene și ale NATO.
Rusia și Belarus, acuzate de atacuri hibride asupra securității UE
Rezoluția stipulează clar că Moscova poartă „responsabilitatea deplină” pentru aceste acțiuni, catalogate drept amenințări directe la adresa securității, rezilienței și suveranității comunității europene. De altfel, textul nu menajează nici regimul de la Minsk, condamnând implicarea activă a Belarusului în aceste atacuri hibride. Cu toate acestea, mesajul de la Bruxelles rămâne ferm: „Parlamentul declară că UE nu se va lăsa intimidată de campania Rusiei și este unită în hotărârea sa de a apăra securitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor membre”, se arată în document.
Solidaritate deplină cu România și vecinii de pe Flancul Estic
O atenție deosebită a fost acordată statelor din prima linie. Parlamentul European și-a exprimat solidaritatea fermă cu România, Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania — țări ale căror teritorii, spații aeriene sau infrastructuri critice au fost direct vizate de provocările hibride ale Rusiei. Europarlamentarii avertizează că scopul ascuns al acestor incursiuni este maparea sistemelor de apărare radar și identificarea eventualelor vulnerabilități de pe Flancul Estic al NATO.
Apel urgent pentru înarmarea Ucrainei și protejarea Republicii Moldova
Ca răspuns la aceste agresiuni, legislativul european cere măsuri concrete, începând cu accelerarea producției și livrării de echipamente militare vitale pentru Ucraina, precum sisteme antiaeriene, muniție, drone și rachete. În plus, rezoluția scoate în evidență importanța strategică a Republicii Moldova. Eurodeputații cer statelor membre să colaboreze strâns cu Chișinăul pentru contracararea pericolelor generate de dronele rusești și să suplimenteze sprijinul financiar prin Instrumentul European pentru Pace.
Planul pentru o veritabilă Uniune a Apărării
Pe termen lung, soluția identificată la Bruxelles este consolidarea structurală a securității continentale. Parlamentul European solicită crearea urgentă a unei veritabile Uniuni Europene a Apărării, bazată pe o integrare profundă și pe utilizarea în comun a resurselor militare. În paralel, se cere întărirea masivă a întregului Flanc Estic, de la Arctica și până la Marea Neagră, atât la sol, cât și în aer sau pe mare, pentru a bloca definitiv orice viitoare incursiune sau provocare hibridă.