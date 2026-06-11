Pier Silvio Berlusconi, implicat într-un accident rutier grav în Italia. Fiul fostului premier a scăpat cu răni ușoare

Sursă: Realitatea.Net

Momente tensionate pentru Pier Silvio Berlusconi, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Italia și fiul fostului premier Silvio Berlusconi. Acesta a fost implicat într-un accident rutier serios în apropiere de Milano, însă, în mod miraculos, a suferit doar răni minore.

Incidentul s-a produs în timp ce se deplasa spre locuința sa după încheierea programului de lucru.

Accident violent pe drumul de întoarcere de la birou

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, accidentul a avut loc miercuri, în timpul deplasării lui Pier Silvio Berlusconi de la sediul companiei din Cologno Monzese către casă.

Surse citate de agenția ANSA au precizat că vehiculul în care se afla a fost lovit de o mașină care ar fi pătruns pe sensul opus de mers după ce șoferul acesteia a pierdut controlul direcției.

Impactul a fost unul puternic și a provocat avarii importante autoturismului în care se afla omul de afaceri.

Airbag-urile s-au declanșat în urma coliziunii

În urma ciocnirii , partea frontală a mașinii a fost grav avariată, iar sistemele de siguranță ale vehiculului s-au activat imediat.

Toate airbag-urile au fost declanșate, contribuind la protejarea ocupanților și limitarea consecințelor accidentului.

Deși imaginile și descrierile incidentului indică un impact sever, Pier Silvio Berlusconi a scăpat fără răni grave, suferind doar leziuni minore.

Programul nu a fost modificat după accident

În ciuda momentelor dificile prin care a trecut, directorul general al grupului media MFE, cunoscut anterior sub numele de Mediaset, nu și-a schimbat agenda oficială.

Potrivit surselor apropiate, acesta și-a continuat activitățile programate și urma să participe la un eveniment organizat pentru angajații companiei.

Manifestarea are o semnificație aparte, fiind organizată la trei ani de la dispariția lui Silvio Berlusconi, fondatorul grupului media și una dintre cele mai influente figuri politice și economice din Italia.

Anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului

Autoritățile italiene urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul și motivele care au dus la pierderea controlului de către șoferul celuilalt vehicul implicat.

Din primele informații, se pare că viteza excesivă ar fi putut juca un rol important în producerea coliziunii.

În prezent, Pier Silvio Berlusconi se află la conducerea grupului MFE și este considerat unul dintre cei mai importanți lideri din industria media europeană.

Fiul fostului premier Silvio Berlusconi a preluat un rol central în dezvoltarea afacerilor familiei, devenind una dintre cele mai influente personalități din mediul de business italian.