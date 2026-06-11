Accident în municipiul Iași. O persoană a rămas încarcerată, după ce două mașini s-au ciocnit violent -FOTO
FOTO: Ziarul de Iași
Un accident rutier a avut loc joi seară pe strada Ion Creangă, din municipiul Iași, implicând două autoturisme în care se aflau șase persoane. Impactul a fost atât de puternic, încât una dintre victime a rămas încarcerată, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare.
”Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Mihail Sturdza» al Judeţului Iaşi intervin în aceste momente pentru gestionarea unui accident rutier produs în municipiul Iaşi, pe strada Ion Creangă. Din primele informaţii, în eveniment sunt implicate două autoturisme şi şase persoane”, a anunțat ISU Iaşi.
Potrivit reprezentanților instituției, o persoană, conştientă, este blocată într-unul dintre autoturismele implicate, fiind necesară intervenţia echipajelor specializate pentru extragerea acesteia în condiţii de siguranţă.
”Echipajele operative desfăşoară în continuare misiunea de salvare, evaluare medicală şi asigurare a măsurilor specifice la locul accidentului”, au mai spus cei de la ISU.
În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele exacte în care s-a produs evenimentul rutier.
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