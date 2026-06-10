Accident mortal pe Centura Capitalei. Un șofer de 70 de ani și-a pierdut viața - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat de 71 de ani a murit noaptea trecută, după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat într-un sens giratoriu de pe Centura Capitalei, în zona Gării Otopeni

Potrivit primelor informații, șoferul var fi pierdut controlul volanului. Autoturismul s-a răsturnat pe plafon în mijlocul carosabilului.

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Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului și au început manevrele de resuscitare, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat. Impactul i-a fost fatal.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili ce a dus la pierderea controlului asupra mașinii și dacă șoferul a suferit o problemă medicală înainte de accident.