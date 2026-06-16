Prostituată acuzată că și-a jefuit clientul după ce a observat că avea asupra sa 14.000 de lei. Incidentul s-a petrecut într-o parcare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 12:22

O femeie în vârstă de 31 de ani, suspectată că practica prostituția, ar fi furat o sumă importantă de bani de la un client. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a produs într-o parcare situată la periferia orașului Târgu Jiu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre furturi