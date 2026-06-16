Prostituată acuzată că și-a jefuit clientul după ce a observat că avea asupra sa 14.000 de lei. Incidentul s-a petrecut într-o parcare

O femeie în vârstă de 31 de ani, suspectată că practica prostituția, ar fi furat o sumă importantă de bani de la un client. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a produs într-o parcare situată la periferia orașului Târgu Jiu.
Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a alertat autoritățile printr-un apel la 112, susținând că a fost imobilizat și deposedat de bani de către femeia cu care avusese anterior relații intime.
Ar fi observat suma de bani în momentul plății
Conform informațiilor din anchetă, femeia ar fi remarcat că bărbatul avea asupra sa aproximativ 14.000 de lei. Profitând de situație, aceasta l-ar fi imobilizat și i-ar fi luat întreaga sumă de bani.
La scurt timp după sesizare, polițiștii au demarat verificări și au reușit să o identifice pe suspectă.
„Femeia a fost identificată, iar în urma controlului corporal a fost găsită asupra acesteia întreaga sumă de bani, care a fost restituită persoanei vătămate”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.
Banii ar fi fost ascunși în lenjeria intimă
Surse apropiate anchetei susțin că suma de bani ar fi fost ascunsă de femeie în lenjeria intimă, însă polițiștii au descoperit rapid locul în care aceasta încercase să o ascundă.
Recuperarea integrală a banilor a permis restituirea imediată a prejudiciului către persoana vătămată.
Suspecta este însărcinată și are doi copii
În fața anchetatorilor, femeia le-ar fi explicat că încearcă să își întrețină cei doi copii minori și că este însărcinată în aproximativ șase luni.
Avocatul acesteia a declarat că urmează ca organele de cercetare să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului.
„A dat declarații. Organele competente vor stabili exact împrejurările în care s-au petrecut faptele. În acest moment nu mă pot pronunța asupra vinovăției”, a precizat apărătorul femeii.
Întrebat dacă banii ar fi reprezentat tentația care a stat la baza gestului, avocatul a răspuns că „probabil majoritatea oamenilor sunt ispitiți de bani”.
Control judiciar pentru 60 de zile
În urma audierilor, femeia a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile și este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.
Ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor detaliilor legate de incidentul care a avut loc în parcarea de la marginea municipiului Târgu Jiu.
Dacă va fi găsită vinovată, suspecta riscă sancțiuni conform prevederilor legale în vigoare pentru infracțiunea de tâlhărie.