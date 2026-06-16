Bătaie violentă lângă stadionul din Timișoara. Cinci tineri au fost implicați într-un conflict izbucnit în toiul nopții

Scandal în apropierea stadionului „Dan Păltinișanu”. Un tânăr a ajuns la spital după altercația care a mobilizat mai multe echipaje de poliție.
Momente tensionate au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea stadionului „Dan Păltinișanu” din Timișoara, unde un conflict între mai mulți tineri a degenerat într-o bătaie în plină stradă. Incidentul s-a petrecut într-o zonă frecventată de pasionații de automobile, iar intervenția rapidă a polițiștilor a împiedicat escaladarea situației.
Totul ar fi pornit de la o neînțelegere legată de o mașină
Potrivit informațiilor preliminare, scandalul ar fi izbucnit după ce unul dintre participanți a observat o persoană în apropierea autoturismului său. Schimbul de replici dintre cei implicați s-a transformat rapid într-o confruntare fizică, în care au fost implicați mai mulți tineri.
Martorii au asistat la scene violente, iar o tânără aflată în zonă a cerut ajutor, alertând autoritățile.
Polițiștii au intervenit de urgență
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au precizat că incidentul a fost observat de un echipaj aflat în patrulare.
„La data de 14 iunie 2026, în jurul orei 03:10, polițiștii Secției 2 Timișoara au auzit o femeie solicitând ajutor în apropierea străzii Ștefan Covaci, în zona stadionului «Dan Păltinișanu». Ajunși la fața locului, au constatat existența unui conflict între mai multe persoane”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.
Mai multe echipaje au fost direcționate în zonă pentru a calma spiritele și pentru a separa persoanele implicate.
Un participant la conflict a fost transportat la spital
În urma altercației, unul dintre tineri a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru investigații și tratament.
Starea sa nu a fost făcută publică de autorități.
Cinci persoane, conduse la audieri
Polițiștii au identificat persoanele implicate în scandal, fiind vorba despre cinci tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Aceștia au fost conduși la sediul poliției pentru audieri și pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum a început conflictul și cine se face responsabil de actele de violență.
Oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să analizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, precum și declarațiile martorilor și ale persoanelor implicate.