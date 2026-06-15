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Bătaie ca-n filme cu topoare și pistoale pe Bd. Metalurgiei, București. Interlopii din două clanuri rivale au ieșit la reglare de conturi - VIDEO
Bătaie ca-n filme în București.
Publicat15 iun. 2026, 22:46
Actualizat15 iun. 2026, 23:01
SursăRealitatea PLUS
Momente tensionate au avut loc în București, pe strada Metalurgiei, unde membri ai două clanuri cunoscute s-au implicat într-un conflict care a mobilizat un număr important de polițiști. Altercația dintre persoane asociate clanurilor Ștoacă și Toboșari a provocat panică în zonă, iar mai mulți locatari au urmărit întreaga scenă de la ferestre și de pe balcoane.
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