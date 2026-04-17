Poliția a arestat trei suspecți considerați a fi implicați într-o organizație de furt la scară largă care ar fi vizat persoane vârstnice din zona Seattle, sustrăgând bijuterii de la gâtul victimelor, dar și banii, potrivit site0ului Fox13.

Metode de operare și acuzațiile aduse

Persoanele reținute, identificate ca Simona Paun (41 de ani), Ion Miclescu (21 de ani) și Maria Alexandra (25 de ani), sunt acuzate de mai multe fapte de furt calificat de gradul întâi, în urma unei anchete care a durat câteva luni.

Potrivit anchetei, membrii grupării sunt acuzați de mai multe jafuri comise în vestul statului Washington, victimele fiind persoane în vârstă, care ar fi fost abordate prin metode înșelătoare sau prin folosirea forței.

Ce spun martorii

Unul dintre incidente a fost raportat de o femeie în vârstă de 81 de ani, care a declarat că a fost jefuită în parcarea magazinului New Village Golden Market din White Center, pe 30 martie. Aceasta a spus că o femeie s-a apropiat de ea, i-a acoperit capul cu o cârpă și i-a luat un lanț de aur tip „Singapore”, evaluat la 2.200 de dolari.

Un al doilea incident a avut loc la Asian Family Market din Bellevue, pe 7 aprilie. Un călugăr a declarat că o femeie s-a apropiat de mașina sa și a încercat să îi ofere o „binecuvântare”, încercând în mod repetat să îi pună o bancnotă de 50 de dolari într-o poșetă roșie. Ulterior, aceeași femeie ar fi sustras un plic din geanta victimei, în care se aflau aproximativ 800-900 de dolari, mai arată sursa citată.

Cum au fost identificați suspecții

Poliția a folosit imagini de supraveghere video pentru a identifica vehiculele suspecților și descrierea acestora, potrivit anchetatorilor.

Anchetatorii susțin că Simona Paun și Ion Miclescu ar fi schimbat frecvent mașini închiriate de la un dealer auto din Woodinville, pe care le-ar fi folosit în diferite furturi din regiune.

În plus, înregistrările telefonului mobil al lui Miclescu l-ar plasa atât la dealerul auto, cât și ulterior la locul unui furt din White Center, potrivit documentelor din instanță.

După monitorizarea locuinței lui Miclescu din Kirkland, poliția din Bellevue i-a arestat pe el și pe Paun în Federal Way, pe 8 aprilie, în timp ce aceștia ar fi vizat persoane dintr-un centru pentru seniori.

Cei doi au fost ulterior eliberați pe cauțiune, dar au fost rearestați mai târziu la domiciliul lor în legătură cu alte infracțiuni.

Ce au descoperit polițiștii la perchezițiile domiciliare

În urma perchezițiilor la locuință, anchetatorii au declarat că au găsit probe semnificative care îi leagă pe suspecți de infracțiuni comise în mai multe zone, inclusiv hainele purtate în timpul furturilor.

„Persoanele locuiau împreună. Era o activitate organizată, în care comiteau infracțiuni în echipă, contactând persoane în parcuri și în alte locații din regiune, căutând indivizi vulnerabili de care puteau profita”, a declarat căpitanul poliției din Bellevue, Ryan Parrott.

Simona Paun este în prezent reținută pe o cauțiune de 400.000 de dolari. De asemenea, aceasta figurează cu un mandat de arestare ca fugar în justiție, în cadrul unei rechizitorii cu nouă capete de acuzare din San Diego.

Maria Alexandra a fost arestată pentru furt de gradul întâi emis în Oregon. Aceasta a fost ulterior eliberată pe o cauțiune de 10.000 de dolari. La rândul său, Ion Miclescu a fost eliberat pe cauțiune după arestarea din Federal Way, însă a fost rearestat vineri pentru tâlhărie de gradul doi în Lynnwood.