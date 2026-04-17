În urma tragediei, opt membri ai aceleiași familii și-au pierdut viața, iar alți cinci au fost răniți. Potrivit autorităților locale, toate persoanele afectate de explozie, atât cele decedate, cât și cele rănite, făceau parte din aceeași familie. Șeful poliției din districtul Haripur, Shafiullah Gandapur, a confirmat aceste informații.

Gas pipeline explodes in Haripur , Pakistan:

- 8 dead (including children), massive fireball engulfs homes.



Victimele au fost transportate la două unități medicale

După producerea exploziei, echipele de intervenție au transportat victimele la mai multe spitale din zonă. Cinci dintre persoanele decedate au fost duse la Spitalul Kot Najibullah, iar alte trei la Centrul de Traumatologie.

Explozia a fost urmată de un incendiu puternic, care a necesitat o mobilizare extinsă a echipajelor de intervenție. La fața locului au intervenit polițiști, echipe de salvare și pompieri din cinci districte, care au lucrat împreună pentru a stinge focul și pentru a căuta eventuale victime.

Starea răniților este încă incertă

Autoritățile nu au oferit până în acest moment detalii clare despre starea celor cinci răniți. Ancheta este în desfășurare, urmând să stabilească exact cum s-a produs explozia și dacă au fost respectate normele de siguranță, conform presei străine.