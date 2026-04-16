Potrivit acesteia, argumentele sunt detaliate în Monitorul Oficial al României și vizează trei direcții clare: încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, afectarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea regulilor privind finanțarea campaniei electorale.

Explicațiile șefei CCR despre anularea alegerilor din 2024

„Motivele pentru care CCR a ajuns la acea concluzie sunt publicate în Monitor şi ele ţin de: încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales ale candidaţilor, drepturilor candidaţilor, şi nerespectarea flagrantă a regulilor referitoare la finanţarea campaniei electorale. Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul constituţiei noastre.

Ele sunt de domeniul de competenţă a Curţii în măsura în care vorbim de drepturi fundamentale şi de drepturi fundamentale de tip electoral, apropo de democraţie şi de pericolele pe care aceasta le poate comporta, cu care ea se poate întâlni. Şi sunt motive care, pe de o parte, au fost detaliate într-o hotărâre care a trecut destul de multe teste juridice până acum şi al testul comisiei de la Veneţia şi testul comisiei europene”, a declarat șefa CCR.