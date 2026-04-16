Măsura face parte dintr-un plan amplu de reducere a costurilor, estimat la 600 de milioane de lire sterline, și marchează cea mai mare rundă de concedieri din cadrul instituției în ultimul deceniu și jumătate.

Concedierile vin pe fondul turbulențelor interne și al scăderii veniturilor

BBC anunțase anterior intenția de a reduce cheltuielile cu 10%, însă nu precizase impactul asupra personalului. Instituția se confruntă cu presiuni financiare accentuate de scăderea veniturilor din taxa anuală de licență, tot mai contestată, scrie Le Figaro.

Planul de restructurare apare într-un moment sensibil, după demisia directorului general Tim Davie, pe fondul controverselor generate de difuzarea unui montaj considerat înșelător al unui discurs al președintelui Donald Trump. Acesta a depus o plângere în defăimare în Florida, solicitând despăgubiri de 10 miliarde de dolari, iar procesul este programat pentru februarie 2027.

Noul director general va prelua mandatul în plină criză

Concedierile au fost comunicate personalului miercuri, potrivit PA și Sky News. BBC nu a confirmat oficial informațiile. Reducerile sunt anunțate cu puțin timp înainte ca Matt Brittin, fost executiv Google, să preia funcția de director general pe 18 mai.