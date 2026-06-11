Tensiuni fără precedent între Turcia și Israel. Erdogan îl compară pe Netanyahu cu Hitler, iar schimbul de acuzații escaladează

Sursă: Realitatea.Net

Relațiile dintre Turcia și Israel continuă să se deterioreze pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, după ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan și premierul israelian Benjamin Netanyahu au lansat noi acuzații extrem de dure unul la adresa celuilalt. Cei doi lideri s-au acuzat reciproc de crime grave și au intensificat războiul declarațiilor care durează de la izbucnirea conflictului din Gaza.

Erdogan: „Netanyahu urmează calea lui Hitler”

Într-un nou discurs susținut joi, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat vehement politica Guvernului israelian și l-a comparat pe premierul israelian cu liderul nazist Adolf Hitler.

Liderul de la Ankara a susținut că actuala conducere a Israelului transformă regiunea într-un spațiu marcat de violență și suferință, afirmând că acțiunile desfășurate în Gaza și în alte zone ale Orientului Mijlociu vor atrage, în cele din urmă, răspunderea celor implicați.

Erdogan a mers mai departe și a declarat că Benjamin Netanyahu ar putea avea aceeași soartă ca alți conducători autoritari care au rămas în istorie prin deciziile lor controversate.

Ankara avertizează asupra extinderii conflictului în regiune

Cu o zi înainte, liderul turc a afirmat că securitatea națională a Turciei este strâns legată de evoluțiile din orașe precum Aleppo, Damascus și Beirut, sugerând că acțiunile Israelului ar putea avea consecințe asupra întregii regiuni.

Totodată, Erdogan a criticat operațiunile militare israeliene desfășurate în Liban și a transmis că Turcia nu va rămâne indiferentă în fața unor evoluții pe care le consideră amenințătoare pentru statele din zonă.

Reacția Israelului: Acuzații dure la adresa liderului turc

Replica autorităților israeliene nu a întârziat să apară. Biroul premierului Benjamin Netanyahu a transmis un comunicat extrem de critic la adresa președintelui turc.

Oficialii israelieni l-au acuzat pe Erdogan de susținerea grupării Hamas și au contestat legitimitatea acestuia de a formula critici privind moralitatea și respectarea drepturilor omului.

Comunicatul a inclus și acuzații referitoare la modul în care liderul turc gestionează opoziția politică internă și relațiile cu minoritatea kurdă.

Noi declarații incendiare din partea Ankarei

La scurt timp după reacția Israelului, președintele turc a revenit cu un nou mesaj în care a criticat dur conducerea israeliană și operațiunile desfășurate în Fâșia Gaza.

Erdogan a acuzat Guvernul de la Ierusalim de acțiuni pe care le consideră responsabile pentru agravarea situației umanitare din teritoriu și a afirmat că liderii implicați vor trebui să răspundă pentru deciziile luate în cadrul conflictului.

Relațiile dintre Turcia și Israel, la cel mai scăzut nivel din ultimii ani

Schimbul de acuzații dintre Ankara și Ierusalim evidențiază deteriorarea accentuată a relațiilor diplomatice dintre cele două state după izbucnirea războiului din Gaza, la sfârșitul anului 2023.

În timp ce Turcia continuă să critice ferm operațiunile militare israeliene, autoritățile de la Tel Aviv resping acuzațiile și susțin că acționează pentru protejarea securității naționale. Pe fondul acestei escaladări verbale, perspectivele unei detensionări rapide a relațiilor dintre cele două țări par, deocamdată, tot mai îndepărtate.