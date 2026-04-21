Opt copii în vârstă de 10 și 11 ani și un profesor au fost uciși miercuri, când un tânăr de 14 ani a deschis focul într-o școală din regiunea Kahramanmaraș (sud).



Autoritățile au declarat că atacatorul, care a murit, achiziționase cinci arme de foc și era fiul unui fost ofițer de poliție, care a fost arestat.

Un alt atac, marți, în regiunea Șanliurfa (sud-vest), a implicat un fost elev care a deschis focul într-un liceu înainte de a se sinucide la sosirea poliției.



'Vom implementa noi reguli legale pentru a limita deținerea de arme', a declarat Erdogan după o întâlnire cu guvernul.



Pedepsele vor fi sporite pentru proprietarii de arme care nu își protejează corespunzător armele, în special atunci când minorii au acces la ele.



Erdogan și-a anunțat, de asemenea, intenția de a crește supravegherea online, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale.



Pe de altă parte, autoritățile trebuie să acorde atenție conținutului legat de 'violențe și decădere morală' de la televizor, a adăugat el.