Măsuri importante luate în Turcia după atacurile armate din școli. Erdogan vrea să restricționeze accesul la arme

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat luni că guvernul său va lua măsuri, în special restricționarea accesului la arme de foc și creșterea supravegherii online, după două atacuri armate mortale în școli, relatează AFP.

Opt copii în vârstă de 10 și 11 ani și un profesor au fost uciși miercuri, când un tânăr de 14 ani a deschis focul într-o școală din regiunea Kahramanmaraș (sud).

Autoritățile au declarat că atacatorul, care a murit, achiziționase cinci arme de foc și era fiul unui fost ofițer de poliție, care a fost arestat.

Un alt atac, marți, în regiunea Șanliurfa (sud-vest), a implicat un fost elev care a deschis focul într-un liceu înainte de a se sinucide la sosirea poliției.

'Vom implementa noi reguli legale pentru a limita deținerea de arme', a declarat Erdogan după o întâlnire cu guvernul.

Pedepsele vor fi sporite pentru proprietarii de arme care nu își protejează corespunzător armele, în special atunci când minorii au acces la ele.

Erdogan și-a anunțat, de asemenea, intenția de a crește supravegherea online, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale.

Pe de altă parte, autoritățile trebuie să acorde atenție conținutului legat de 'violențe și decădere morală' de la televizor, a adăugat el. 