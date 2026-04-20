Cartea, semnată de jurnalistul Joaquín Abad, a început să circule intens în presa internațională în ultimele zile, generând un val de reacții și dezbateri în spațiul public. Mai multe publicații din Spania și din afara țării au preluat subiectul în cursul ultimei săptămâni, confirmând amploarea ecoului mediatic.

Volumul poartă un titlu explicit, care a atras imediat atenția: „Los novios de Felipe VI: La corona y los hombres que pasaron por su vida/Iubiții regelui Felipe al VI-lea: Coroana și bărbații care au trecut prin viața lui”. Potrivit informațiilor apărute recent în presa spaniolă și latino-americană, cartea a devenit virală în aprilie 2026 și este prezentată drept o biografie neautorizată a monarhului, axată pe episoade din viața sa personală de dinaintea căsătoriei cu Letizia Ortiz.

Ce susține autorul despre trecutul monarhului

Încă din primele capitole, autorul abordează unul dintre cele mai sensibile subiecte: presupusa bisexualitate a regelui, în prezent căsătorit cu Letizia Ortiz și tată a două fiice. Narațiunea se concentrează în special pe perioada în care Felipe era Principe de Asturia, ani în care viața sa sentimentală era ținută departe de ochii publicului, scrie Que.es.

Conform relatărilor din volum și articolelor recente care au preluat subiectul, autorul susține că viitorul suveran ar fi avut relații atât cu femei, cât și cu bărbați din cercuri influente, de la antreprenori și figuri publice până la persoane din mediul artistic și militar. Totuși, mai multe surse subliniază că afirmațiile nu sunt susținute de probe documentare și rămân în zona speculațiilor.

Primele imagini de la întâlnirea Regelui Spaniei cu Nicuşor Dan, la Sibiu. Cei doi au vizitat Centrul de instruire de la Cincu - FOTO/VIDEO

Nume celebre vehiculate în carte

Printre cele mai discutate pasaje se află cele în care sunt menționate nume sonore din lumea muzicii și a showbizului spaniol. În articolele publicate recent sunt invocați Miguel Bosé și Alejandro Sanz, alături de designerul Lorenzo Caprile și omul de afaceri Álvaro Fuster, apropiat al regelui din tinerețe.

Cartea evocă și zvonuri care ar fi circulat încă din perioada în care Felipe avea 18 ani, pe timpul formării sale la Academia Militară din Zaragoza, unde, potrivit autorului, atenția s-ar fi concentrat asupra apropierii de un coleg cadet.

Rolul Letiziei și tăcerea Casei Regale

Un alt punct sensibil îl reprezintă rolul reginei Letizia. Potrivit volumului, aceasta ar fi știut despre aceste aspecte ale vieții lui Felipe încă dinaintea nunții. Dacă o astfel de informație ar fi fost confirmată, ar schimba semnificativ percepția publică asupra dinamicii cuplului regal.

Până în acest moment, nici regele Felipe al VI-lea, nici Casa Regală a Spaniei nu au emis un punct de vedere oficial. De altfel, mai multe articole publicate în ultimele zile insistă asupra acestui „silencio absoluto” al instituției, ceea ce a alimentat și mai mult discuțiile din presă și de pe rețelele sociale.

Presa recentă pune accent pe lipsa dovezilor

Un element important apărut în articolele recente este accentul pus pe lipsa unor dovezi verificabile. Mai multe publicații notează explicit că volumul nu vine cu probe concrete și că afirmațiile trebuie privite ca versiuni neconfirmate ale autorului. Unele surse chiar descriu cartea drept o biografie neautorizată care „amestecă zvonuri și speculații”.

Astfel, dincolo de ecoul mediatic puternic, povestea rămâne, cel puțin în acest moment, în zona controverselor și a dezbaterii dintre dreptul publicului la informare și respectarea vieții private a unei figuri instituționale.

Un mare tenismen a ajuns marchiz. Regele Spaniei i-a acordat titlul nobiliar pentru contribuția pe care a adus-o națiunii