Ton sumbru în analiza publicațiilor din Ungaria

Mai multe publicații maghiare au analizat evoluțiile de pe scena politică românească, punând accent pe fragilitatea actualei formule guvernamentale. Una dintre ideile centrale ale comentariului este că România intră într-o perioadă extrem de dificilă, marcată de instabilitate și tensiuni în interiorul coaliției.

„Nicușor Dan ezită să răspundă dacă-l mai susține sau nu pe Bolojan”, „România e o țară deprimantă, în pragul haosului”, „România se va confrunta cu o perioadă turbulentă” sunt câteva dintre formulările folosite în analiza apărută în presa maghiară.

Publicația Mandiner descrie climatul politic de la București într-o notă sumbră, insistând asupra neînțelegerilor dintre partidele din coaliție și asupra efectelor pe care acestea le pot avea în perioada următoare.

PNRR și țintele bugetare, singurul punct comun

În ciuda tonului alarmant, analiza remarcă faptul că între partidele aflate la guvernare există totuși un acord asupra celor mai importante obiective financiare.

„România se va confrunta probabil cu o perioadă turbulentă în politică, dar există un acord între partidele din coaliție asupra celor mai importante aspecte financiare, și anume implementarea Planului Național de Redresare (PNRR) care implică retragerea fondurilor UE și obiectivele bugetare, a declarat luni președintele Nicușor Dan”, notează publicația, care urmărește cu atenție tensiunile din interiorul coaliției formate la București.

Comentariul pune accent pe faptul că, deși disputele politice se amplifică, zona economică și angajamentele față de Bruxelles rămân, cel puțin pentru moment, un teren de consens între partidele aflate la putere.

PSD și PNL, în centrul conflictului

Analiza din presa maghiară se oprește în mod special asupra relației tot mai tensionate dintre PSD și PNL, cele două formațiuni majore ale coaliției.

„Președintele, care a participat la evenimentul de la Universitatea de Științe Economice (ASE), a explicat, ca răspuns la întrebările jurnaliștilor: din cauza tensiunii sporite dintre cele mai mari două partide din coaliția guvernamentală cvadripartidă formată la București în iunie anul trecut, Partidul Social Democrat (PSD), care deține cele mai multe locuri parlamentare, și Partidul Național Liberal (PNL) de centru-dreapta, condus de Ilie Bolojan…”, arată publicația.

Textul scoate în evidență faptul că relația dintre cele două partide a devenit punctul nevralgic al întregii guvernări, iar eventualele rupturi ar putea produce efecte în lanț asupra stabilității politice.

Nicușor Dan, criticat pentru răspunsul ezitant

Presa maghiară remarcă și poziția rezervată a președintelui Nicușor Dan în raport cu premierul Ilie Bolojan, considerând că răspunsul său a fost unul neclar.

„Șeful statului a dat un răspuns evaziv la întrebarea dacă, la rândul său, îl susține pe Ilie Bolojan, spunând doar că, ținând cont de diversele nemulțumiri, va media între părțile aflate în conflict pentru a rezolva criza politică până la restabilirea stabilității politice în țară”.

Această ezitare este interpretată de comentatorii maghiari drept un semn al profunzimii crizei și al dificultății de a menține actuala formulă de guvernare.

Așteptări privind retragerea sprijinului pentru premier

În final, comentariul merge și mai departe, sugerând că PSD ar putea face pasul decisiv împotriva premierului.

„Se așteaptă ca PSD să-i retragă într-adevăr încrederea premierului la votul de luni seară”, mai comentează publicația.

