Dispecerii au confirmat că flaconul a emis un semnal de primejdie, iar traseul către Istanbul a fost întrerupt, iar echipajul a ales România ca destinație de deviere.
Ce s‑a întâmplat în timpul zborului
Potrivit unor canale de informare online ruse și ucrainene, Airbusul A321, care executa traseul Sankt Petersburg – Istanbul, a emis semnal de primejdie la aproximativ două ore de la plecare, moment în care echipajul a decis să oprească drumul către Turcia și să aterizeze în România. Aeronava a coborât în siguranță pe pista de la București, iar autoritățile de la sol au primit aeronava în condiții de urgență, fără a semnala vreun incident major ulterior, scrie fontanka.
Sursele care au urmărit în timp real zborul, printre care și platforme de urmărire aeronautică, arată că avionul a fost înregistrat ca având o vârstă de aproximativ 5,5 ani, fiind în categoria de echipamente relativ noi din flota Pegasus. Numărul de pasageri aflat a bord ar fi fost de peste 200, conform estimărilor făcute de unii canale de informare, fără să existe încă o declarație oficială amplă din partea companiei sau a autorităților aeroportuare.
Detalii despre avionul care a efectuat aterizarea de urgență
Airbus A321neo este un model cheie în strategia de modernizare a flotei Pegasus Airlines, reprezentând cea mai mare aeronavă din familie A320 utilizată de operatorul turc. Aeronavele de tip A321neo sunt configurate într‑o singură clasă, Economy, cu un total de 239 de locuri, menținând confortul minim necesar pentru cursele scurte și medii de rută.
Aceste aparate sunt echipate cu motoare de ultimă generație CFM International LEAP‑1A, cunoscute pentru eficiență ridicată și costuri reduse de exploatare. Motoarele LEAP‑1A ajută la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂ cu aproximativ 15–20% față de modelele anterioare, făcând avionul mai prietenos cu mediul.
În plus, tehnologia a fost concepută astfel încât aeronavele să fie până la 50% mai silențioase, un avantaj semnificativ pentru zonele din apropierea aeroporturilor, dar și pentru pasageri, cărora le crește nivelul de confort în cabină. Conform informațiilor actuale, Pegasus Airlines operează în jur de 51 de unități A321neo, iar programul de extindere vizează ajungerea la aproximativ 108 aeronave de acest tip până la finalul anului 2029, marcând tranziția companiei către o flotă aproape exclusiv formată din aparate Airbus.
Contextul zborului și tensionarea din zonă
Aeronava se îndrepta inițial spre Istanbul, unul dintre cele mai aglomerate noduri de trafic aeroport de pe continent, dar că derularea serviciului dintre Rusia și Turcia a fost deja întreruptă din 2022, din cauza tensiunilor politice și a contextului de conflict deschis dintre Rusia și Ucraina, scrie kommersant. Acest lucru face ca o parte din traseele „speciale” operate acum să fie, de fapt, curse mixte sau de deviere, în funcție de nevoile de trafic și de evitarea anumitor spații aeriene.
Chiar dacă în momentul aterizării de urgență nu au fost publicate de îndată detalii complete despre cauza semnalului de primejdie, autoritățile de la București și echipajul Pegasus au reușit o manevră fără victime, demonstrând modul rapid în care se pot gestiona incidente de urgență în cursul unui zbor internațional. Aterizarea de siguranță la București a reamintit, odată în plus, cât de importantă rămâne pregătirea echipajelor și coordonarea dintre controlul în zbor, companiile aeriene și autoritățile de aeroport.
