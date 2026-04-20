Potrivit unor canale de informare online ruse și ucrainene, Airbusul A321, care executa traseul Sankt Petersburg – Istanbul, a emis semnal de primejdie la aproximativ două ore de la plecare, moment în care echipajul a decis să oprească drumul către Turcia și să aterizeze în România. Aeronava a coborât în siguranță pe pista de la București, iar autoritățile de la sol au primit aeronava în condiții de urgență, fără a semnala vreun incident major ulterior, scrie fontanka.

Sursele care au urmărit în timp real zborul, printre care și platforme de urmărire aeronautică, arată că avionul a fost înregistrat ca având o vârstă de aproximativ 5,5 ani, fiind în categoria de echipamente relativ noi din flota Pegasus. Numărul de pasageri aflat a bord ar fi fost de peste 200, conform estimărilor făcute de unii canale de informare, fără să existe încă o declarație oficială amplă din partea companiei sau a autorităților aeroportuare.

Detalii despre avionul care a efectuat aterizarea de urgență