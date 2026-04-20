Hotărârea a fost pronunțată luni, 20 aprilie 2026, de Judecătoria Sectorului 1 București și nu este definitivă, putând fi contestată prin apel în termen de 10 zile, potrivit Mediafax.

Măsuri și obligații stabilite de instanță

Instanța a fixat un termen de supraveghere de trei ani, în care actorul trebuie să respecte mai multe obligații: să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune București, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă și să declare sursele de venit.

De asemenea, i-a fost interzis dreptul de a conduce vehicule pentru care este necesar permis, pentru o perioadă de trei ani, interdicție ce va intra în vigoare după rămânerea definitivă a sentinței.

În plus, Toto Dumitrescu este obligat să participe la un program de reintegrare socială și să efectueze 120 de zile de muncă în folosul comunității, în cadrul unor instituții desemnate de Serviciul de Probațiune.

Detalii despre accident și acuzații

Cazul vizează un accident rutier produs pe 14 septembrie 2025, în Sectorul 1 din București, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii. În urma impactului, o tânără de 23 de ani a fost rănită și transportată la spital, iar un alt autoturism a suferit avarii.

Anchetatorii susțin că, după accident, actorul a părăsit locul faptei și a fost depistat de polițiști aproximativ 48 de ore mai târziu, într-un apartament, fiind ulterior dus la audieri.

În timpul anchetei, acesta a fost supus unei expertize la Institutul Național de Medicină Legală, care a indicat prezența cocainei. La acel moment, Toto Dumitrescu a negat consumul de droguri, declarând că a plecat de la locul accidentului deoarece „s-a speriat”.

Istoricul judiciar al fiului lui Ilie Dumitrescu

Nu este prima situație de acest tip în care este implicat. În 2021, Toto Dumitrescu a fost condamnat la opt luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.