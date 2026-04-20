Potrivit unui comunicat transmis luni de Primăria Capitalei, programul include spectacole de teatru și dans, concerte, parade, ateliere pentru copii, flashmob-uri, activități sportive și proiecte realizate în colaborare cu instituții culturale, artiști independenți și organizații locale.

Pe lângă partea de divertisment, vor avea loc și dezbateri pe teme de cultură, arhitectură, urbanism și societate civilă.

Tema weekendului: „Orașul construit împreună”

Fiecare sfârșit de săptămână are o temă inspirată de oraș, precum regenerare urbană, ecologie, patrimoniu, mobilitate sau relația dintre oameni și spațiul public.

În acest weekend, tema este „Orașul construit împreună”, iar municipalitatea anunță activități și discuții despre modul în care locuitorii, comunitatea și administrația pot contribui la transformarea Bucureștiului într-un oraș mai prietenos.

Astfel, pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică, 25 și 26 aprilie, în Piața Revoluției va fi prezentată o expoziție cu proiecte de urbanism participativ, organizată de Urbanize Hub. Programul include și ateliere, spectacole și concerte.

Restricții de trafic și zone pietonale

Calea Victoriei devine pietonală în fiecare weekend, între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Traversarea va fi permisă pe străzile Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.

Strada Ion Brezoianu se închide pentru mașini între străzile Lipscani și Valter Mărăcineanu, iar zona pietonală se prelungește până pe Calea Victoriei. Mașinile vor putea traversa prin intersecțiile Domnița Anastasia - Ion Brezoianu, Valter Mărăcineanu - Ion Brezoianu și Ion Brezoianu - Bulevardul Regina Elisabeta.

Calea Victoriei și Ion Brezoianu sunt pietonale sâmbăta și duminica între orele 10:00 și 22:00. Traficul rutier se reia noaptea, între orele 23:00 și 09:00. Pistele de biciclete de pe aceste artere sunt, de asemenea, închise pentru siguranța participanților.

Cel mai amplu program cultural al Capitalei

Cu peste un milion de participanți anual, „Străzi deschise-București” este considerat cel mai amplu și vizibil proiect cultural al Capitalei și unul dintre cele mai importante programe de revitalizare urbană din România.

Inițiat în 2022, programul a contribuit la revitalizarea uneia dintre cele mai emblematice artere ale orașului și a stimulat antreprenoriatul local și turismul urban.