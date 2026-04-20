Premiul, în valoare de 65.969.447,56 lei (echivalentul a peste 12,9 milioane de euro), a fost câștigat la tragerea din 19 aprilie 2026 și reprezintă nu doar cel mai mare câștig la Joker, ci și un record absolut în istoria Loteriei Române.

Bilet jucat online, cu două variante

Potrivit informațiilor oficiale, biletul norocos a fost completat online, pe platforma joaca.loto.ro, și a inclus două variante la Joker. Strategia s-a dovedit una inspirată, aducându-i jucătorului un câștig uriaș.

Câștigătorul a declarat că, în momentul în care a aflat vestea, primul gând s-a îndreptat către familie și cei apropiați. De asemenea, acesta a precizat că numerele alese nu au avut o semnificație specială, fiind selectate fără un criteriu anume.

Discreție totală din partea câștigătorului

Bărbatul a ales să își păstreze identitatea confidențială, o practică frecvent întâlnită în cazul marilor câștiguri. Reprezentanții Loteriei Române au confirmat că premiul a fost deja ridicat în cursul zilei de 20 aprilie.

Record istoric pentru Joker

Acest câștig marchează un moment de referință pentru jocul Joker, consolidând popularitatea acestuia în rândul românilor.

Valoarea impresionantă a premiului demonstrează potențialul ridicat al jocurilor loto, mai ales în cazul participării online.