SURSE: PSD depune plângere la CNCD și la Parchet după după valul de meme-uri cu AI în care sunt comparați cu „șobolani”

psd
psd

Potrivit unor surse, social-democrații vor depune o plângere la CNCD și la Parchet după explozia de meme-uri cu inteligența artificială în care sunt comparați cu "șobolani". 

Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, social-democrații vor depune plângere la CNCD, dar și la Parchet după ce, pe rețelele de socializare a apărut o adevărată explozie de filmulețe sau de imagini generate cu inteligența artificială, în care mai mulți membri ai partidului - inclusiv președintele Sorin Grindeanu - sunt portretizați ca niște șobolani. Ilie Bolojan, în schimb, este portretizat ca fiind cel care vine și face o deratizare. 

Totul a pornit de la declarațiile premierului dintr-un interviu, în care acesta i-a acuzat pe unii lideri ai instituțiilor statului că ar acționa "ca niște șobolani care rod din cămara statului". 