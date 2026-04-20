Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, social-democrații vor depune plângere la CNCD, dar și la Parchet după ce, pe rețelele de socializare a apărut o adevărată explozie de filmulețe sau de imagini generate cu inteligența artificială, în care mai mulți membri ai partidului - inclusiv președintele Sorin Grindeanu - sunt portretizați ca niște șobolani. Ilie Bolojan, în schimb, este portretizat ca fiind cel care vine și face o deratizare.

Totul a pornit de la declarațiile premierului dintr-un interviu, în care acesta i-a acuzat pe unii lideri ai instituțiilor statului că ar acționa "ca niște șobolani care rod din cămara statului".