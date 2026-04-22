Percheziții de amploare în Bistrița, la Consiliul Județean și la casa președintelui Radu Modovan - FOTO

Percheziții/ Foto: Bistrițeanul
Percheziții de amploare, miercuri dimineață, în județul Bistrița. Potrivit primelor informații, mascații au descins la locuința președintele Consiliului Județean Bistrița Radu Moldovan, dar și la domiciliul unei notărițe. Nu este exclus ca acțiunea să aibă legătură cu achiziția microbuzelor din PNRR la suprapreț, susțin surse citate de Realitatea PLUS. 

Perchezițiile au început în această dimineață și au loc la locuința președintelui Consiliului Județean Radu Moldovan, la Consiliul Județean, dar și la o notariță din Bistrița, fostă soția fratelui președintelui CJ Radu Moldovan.

Președintele Radu Moldovan este acasă și pare să colaboreze cu anchetatorii. Acesta a fost surprins în curtea casei sale, potrivit imaginilor publicate de cotidianul local Bistrițeanul.

Surse apropiate anchetei - citate de Realitatea PLUS - indică faptul că perchezițiile care îl vizează și pe Radu Moldovan ar putea avea legătură cu un anume domeniu, Transilvania, unde ar fi existat suspiciuni privind întocmirea unor acte notariale în fals.

De asemenea, sursele mai spun că - în funcție de evoluția anchetei - verificările s-ar putea extinde și în Cluj Napoca, acolo unde locuiește cineva implicat în această situație, iar persoana respectivă, vorbim aici despre o femeie, ar lucra în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).