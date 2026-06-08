UE a ieșit la vânat. Navele din flota fantomă a Rusiei vor putea fi oprite și reținute în Marea Mediterană

Uniunea Europeană face un nou pas în ofensiva împotriva așa-numitei „flote din umbră” folosite de Rusia pentru transportul petrolului. Navele de război europene care operează în Marea Mediterană au primit undă verde pentru a intercepta și reține petroliere suspectate că transportă țiței rusesc, o măsură care marchează o schimbare importantă în modul de aplicare a sancțiunilor.

Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, la sosirea la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene.

Operațiunea IRINI primește atribuții extinse

Potrivit oficialului european, noile măsuri vor fi aplicate prin intermediul operațiunii navale IRINI, desfășurată de Uniunea Europeană în Marea Mediterană.

„Operațiunea noastră IRINI a modificat regulile de angajament și va începe acum să rețină nave. Ideea este de a utiliza cele mai bune practici din diferite țări din Europa”, a declarat Kaja Kallas.

Misiunea IRINI a fost lansată în anul 2020, având inițial rolul de a monitoriza și controla transporturile ilegale de armament către Libia. Acum, mandatul său este extins pentru a include și acțiuni împotriva navelor suspectate că participă la transportul petrolului rusesc în condiții care încalcă sancțiunile occidentale.

Flota din umbră a Rusiei, tot mai mult în vizor

Decizia vine după ce Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, măsuri care au determinat numeroși operatori occidentali să își reducă activitatea pe piața transporturilor maritime de produse petroliere rusești.

Noile reguli urmăresc în special navele incluse pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Statelor Unite sau Marii Britanii.

Potrivit informațiilor disponibile, multe dintre aceste petroliere folosesc pavilioane ale unor state terțe, precum Comore sau Mozambic, și operează prin structuri complexe de proprietate, menite să ascundă adevărații beneficiari ai transporturilor.

Intervenții directe ale forțelor navale europene

În cadrul operațiunilor desfășurate în Marea Mediterană, nave militare ale statelor membre UE, în special unități ale marinei franceze, sprijinite de informații furnizate de parteneri occidentali, au început deja să acționeze împotriva unor petroliere suspecte.

Printre cazurile menționate se numără petrolierul MT Grinch, aflat sub sancțiuni internaționale, care a fost interceptat în vestul Mediteranei, în zona dintre Spania și Maroc, și redirecționat pentru verificări suplimentare.

Un alt caz este cel al petrolierului Deyna, suspectat că utiliza un pavilion fals în timpul unei curse care avea ca punct de plecare portul Murmansk din Rusia. Nava a fost de asemenea oprită și supusă investigațiilor.

Temeri privind un posibil dezastru ecologic

Pe lângă componenta economică și geopolitică, autoritățile europene invocă și motive de siguranță maritimă și protecție a mediului.

Numeroase nave asociate flotei din umbră sunt considerate vechi, insuficient întreținute și fără polițe de asigurare recunoscute la nivel internațional.

Îngrijorările au crescut după mai multe incidente maritime recente, inclusiv cazul petrolierului rusesc Arctic Metagaz, care a rămas în derivă în Marea Mediterană după producerea unor explozii la bord.

Oficialii europeni avertizează că un accident major implicând un astfel de petrolier ar putea provoca o catastrofă ecologică în apropierea coastelor europene.

Moscova acuză „acte de piraterie”

Autoritățile ruse au criticat dur noua abordare a Uniunii Europene, catalogând interceptările drept încălcări ale principiului libertății de navigație și „acte de piraterie”.

Ca reacție, Moscova a început în anumite situații să ofere escortă militară propriilor petroliere și navelor comerciale care tranzitează zone apropiate de apele europene.

Potrivit informațiilor apărute în ultimele luni, Rusia a utilizat inclusiv nave de război și submarine pentru a descuraja eventualele tentative de confiscare sau reținere a transporturilor maritime asociate exporturilor sale de petrol.

UE trece de la sancțiuni financiare la măsuri directe pe mare

Noua strategie marchează o schimbare importantă de abordare. Dacă până acum presiunea occidentală s-a bazat în principal pe sancțiuni economice, financiare și comerciale, statele europene sunt pregătite să acționeze direct pe principalele rute maritime folosite pentru exportul petrolului rusesc.

Prin extinderea atribuțiilor operațiunii IRINI, Uniunea Europeană încearcă să limiteze activitatea flotei din umbră și să îngreuneze transportul resurselor energetice care continuă să alimenteze economia Rusiei.