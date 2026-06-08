A sărit din mașină în mers și a murit lovit de două autoturisme. Scene de groază pe litoral

Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit petrecut pe litoralul românesc, după o ceartă izbucnită în mașină cu un prieten. Situația a degenerat rapid, iar victima a ajuns să sară dintr-un autoturism aflat în mers, fiind ulterior lovită de două mașini. Unul dintre șoferii implicați era băut.

Cearta din mașină s-a terminat tragic

Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 7 iunie, în jurul orei 1:30, pe drumul dintre 23 August și Costinești.

Victima, un bărbat de 45 de ani din Buzău, venise pe litoral pentru muncă, însă o dispută cu prietenul său, aflat la volan, a escaladat rapid. În timpul conflictului, pasagerul a luat decizia de a sări din mașina aflată în mers.

Șoferul autoturismului ar fi fost sub influența alcoolului.

Șofer depistat cu alcoolemie mare

Polițiștii au oprit în scurt timp autoturismul și au constatat că șoferul, un bărbat de 32 de ani din București, se afla sub influența alcoolului.

„Este vorba despre un bărbat, de 32 de ani, din București, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, iar în urma acestor probe a reieșit o valoare de 2,18 mg/l alcool pur în sânge”, a transmis IPJ Constanța.

A fost lovit de două mașini pe DN39

După ce a coborât din mașină, bărbatul de 45 de ani a fost văzut de alți șoferi circulând pe DN39, pe banda a doua, pe sens opus, în zona kilometrului 28. Mai multe apeluri la 112 au fost făcute de participanții la trafic care au observat situația periculoasă.

La scurt timp, un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani l-a lovit pe bărbatul aflat pe carosabil. Șoferul a părăsit locul accidentului, însă a fost ulterior identificat în orașul Ovidiu.

În mașina acestuia se mai aflau alte patru persoane, iar conducătorul auto le-a spus polițiștilor că a fugit de la fața locului din cauza panicii.

Din păcate, victima a rămas întinsă pe carosabil și a fost lovită ulterior de un al doilea autoturism, impactul fiindu-i fatal.