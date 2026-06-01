Consulul rus la Constanța a părăsit România. Diplomatul a fost expulzat, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați

Consulul rus la Constanța, declarat persoană indezirabilă după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, a părăsit România. Informația a fost confirmată de reprezentanți ai Ministerului de Interne si ai Transporturilor, potrivit Ziua de Constanța.

Diplomatul a părăsit România cu 24 de ore mai devreme față de termenul limită impus în ședința CSAT de vinerea trecută.

Kosilin a ieșit din România, duminică seara, pe la aeroportul Mihail Kogalniceanu, cu un avion de linie, spre Istanbul, potrivit sursei citate.

Potrivit procedurilor, personalul Consulatului trebuie să evacueze imobilul in 30 de zile, sub supravegherea autorităților române. În acest interval de timp, clădirea este in continuare păzită de jandarmi, care vor ieși din dispozitiv când vor primi semnal de la MAE.