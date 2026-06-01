Panică în avion din cauza unui smartwatch: Un zbor a fost deviat după ce un adolescent și-a numit ceasul „bombă”

Panică în aer din cauza unui ceas inteligent! Un avion a fost obligat să își schimbe traseul în timpul zborului, după ce un pasager minor și-a numit gadgetul conectat la telefon „bombă”. Alerta declanșată de personalul de securitate a activat imediat protocoalele antiteroriste.

Incidentul a fost declanșat la bordul unei aeronave aparținând companiei United Airlines, care decolase din New Jersey cu destinația Mallorca, Spania. Alerta de securitate a fost dată în momentul în care personalul de bord a detectat un semnal electronic suspect. Dispozitivul respectiv emitea o denumire amenințătoare și a rămas activ pe toată durata procedurilor, chiar și după ce echipajul le solicitase ferm pasagerilor să își oprească telefoanele mobile, alimentând rapid temerile privind iminența unui atentat terorist.

Aterizare de urgență în SUA și percheziții amănunțite

În fața unui potențial pericol, pilotul aeronavei a luat imediat decizia de a face cale întoarsă. Avionul a revenit la sol în siguranță pe aeroportul din Newark, unde pasagerii au fost evacuați de urgență pentru a permite intervenția forțelor de ordine. Poliția Autorității Portuare a demarat o percheziție amănunțită a aparatului de zbor, în timp ce călătorii au fost conduși din nou la terminale pentru a fi supuși unei sesiuni suplimentare de controale de securitate.

Verificările detaliate au scos la iveală o realitate bizară: sursa panicii nu era un dispozitiv exploziv, ci un ceas inteligent conectat la un telefon, pe care un adolescent în vârstă de 16 ani, aflat printre pasageri, alesese să îl redenumească „bombă”. Compania United Airlines a confirmat oficial incidentul, precizând că zborul și-a reluat ulterior traseul către Spania, însă cu un alt echipaj de bord. Deși tânărul nu a fost pus sub acuzare imediat după incident, Biroul Federal de Investigații (FBI) a preluat cazul și a deschis o anchetă extinsă.

Precedent periculos deasupra Mediteranei cu avioane de vânătoare mobilizate

Acest eveniment amintește de un alt incident aeronautic de o gravitate majoră, petrecut în spațiul aerian european, unde autoritățile au fost forțate să ridice de la sol avioane de vânătoare. În acel caz, alerta a fost declanșată la bordul unui avion operat de Turkish Airlines, care efectua o cursă comercială. Panica s-a instalat în momentul în care pe ecranele pasagerilor și ale echipajului a apărut un hotspot WiFi activ cu un mesaj terifiant, prin care cel care crease rețeaua anunța deținerea unei bombe și lansa amenințări cu moartea la adresa tuturor celor aflați la bord.

Amenințarea a fost detectată inițial în timp ce aeronava se afla în spațiul aerian al Italiei, deasupra Mării Mediterane, declanșând un protocol internațional de reacție rapidă. Avioanele militare franceze au interceptat imediat cursa comercială, escortând-o până la granița aeriană cu Spania, unde misiunea de supraveghere a fost preluată de aparatele de vânătoare spaniole. În cele din urmă, sub escortă militară strictă, aeronava de pasageri a fost deviată de la traseul inițial și direcționată pentru o aterizare de urgență pe aeroportul El Prat din Barcelona, unde echipele antiteroriste au trecut la identificarea suspectului și securizarea aparatului de zbor.