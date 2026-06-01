Au dat peste aur în timp ce scoteau nisip. Descoperire uimitoare la o balastieră din România

O operațiune obișnuită desfășurată într-o balastieră din județul Bistrița-Năsăud s-a transformat într-o surpriză de proporții.

În zona Uriu, în timpul lucrărilor de excavare realizate în albia Someșului Mare, au fost identificate cantități de aur aluvionar estimate la câteva kilograme. Chiar dacă nu este vorba despre un volum suficient pentru exploatare industrială, valoarea metalului prețios poate ajunge la milioane de lei.

Descoperirea readuce în discuție bogățiile ascunse ale nordului României și legătura acestora cu vechile exploatări miniere din Munții Rodnei.

Aur găsit printre nisip și pietriș

Totul a început în cadrul unor activități curente de extragere a nisipului și pietrișului din albia Someșului Mare. Pe măsură ce materialul era excavat, au fost observate particule de aur, iar verificările ulterioare au confirmat prezența aurului aluvionar.

Deși astfel de situații sunt rare, specialiștii spun că ele nu reprezintă o surpriză totală. Particularitățile geologice ale regiunii și apropierea de fostele zone miniere din Munții Rodnei fac posibilă apariția unor asemenea acumulări de metal prețios în sedimentele râurilor.

A fost nevoie de o autorizație specială

După identificarea aurului, compania implicată în exploatarea balastierei a fost nevoită să urmeze procedurile prevăzute de lege pentru a putea recupera și valorifica metalul prețios.

În acest scop, societatea a solicitat și a obținut autorizația de mediu necesară. Reglementările sunt stricte în astfel de situații, deoarece aurul aluvionar, chiar și atunci când apare în cantități relativ mici, reprezintă o resursă cu valoare economică ridicată și trebuie exploatat în condiții clar stabilite de legislație.

Cum ajunge aurul în albiile râurilor

Prezența aurului în râuri este rezultatul unor procese naturale care se desfășoară pe perioade foarte lungi de timp. Rocile ce conțin particule aurifere sunt erodate treptat de apă, iar fragmentele extrem de fine de aur sunt transportate odată cu sedimentele.

Din cauza densității sale mari, aurul nu parcurge distanțe foarte lungi. În schimb, acesta tinde să se depună în locurile unde viteza apei scade. Astfel, particulele se acumulează în coturile râurilor, în spatele bolovanilor de dimensiuni mari sau în zonele unde se formează depozite de nisip și pietriș.

Acest proces explică și apariția aurului în albia Someșului Mare, unde sedimentele pot concentra în mod natural particule foarte fine de metal prețios.

Legătura cu vechile exploatări din Munții Rodnei

Potrivit specialiștilor, aurul descoperit în zona Uriu provine cel mai probabil din structurile geologice ale Munților Rodnei. Această regiune are o istorie minieră îndelungată, exploatarea resurselor fiind documentată încă din Evul Mediu.

În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, aurul era extras atât din galerii subterane, cât și prin spălarea aluviunilor aduse de cursurile de apă. De-a lungul timpului, procesele naturale au continuat să transporte particule aurifere către râurile din zonă.

O confirmare a proceselor naturale, nu un nou Eldorado

Descoperirea a readus în atenție potențialul aurifer al regiunii. Cu toate acestea, experții atrag atenția că acumulările identificate la Uriu sunt limitate.

Cantitățile de aur găsite nu indică existența unor noi zăcăminte care să poată fi exploatate la scară mare. Mai degrabă, situația confirmă faptul că procesele naturale de eroziune și transport al aurului continuă să funcționeze și astăzi, alimentând cu particule aurifere sedimentele din nordul Transilvaniei.

În ciuda faptului că Munții Rodnei nu se bucură de aceeași faimă precum Munții Apuseni în ceea ce privește aurul, urmele activităților miniere desfășurate de-a lungul secolelor continuă să fie vizibile în compoziția sedimentelor transportate de râurile din această parte a țării.