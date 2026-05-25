Cum se vor schimba salariile din sectorul public și când dispar o parte din sporuri

Sursă: Realitatea.Net

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a lansat în consultare publică mult așteptatul proiect al Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice. Această reformă majoră reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și promite să schimbe din temelii modul în care sunt remunerați angajații de la stat, aducând un sistem unificat care să elimine inechitățile istorice acumulate în sistemul public.

O nouă formulă de calcul și garanția veniturilor

Pilonul central al noii legislații este introducerea unei metodologii de calcul simplificate, bazate pe o valoare unică de referință pentru coeficientul 1, estimată în proiectul actual între 4.100 și 4.325 de lei. Toate veniturile din sectorul bugetar se vor determina prin multiplicarea acestei baze cu un coeficient ierarhic fixat în funcție de complexitatea și importanța postului. În vârful acestei piramide se va afla, ca și până acum, Președintele României, căruia îi este atribuit coeficientul maxim de 8. Toate celelalte funcții din învățământ, sănătate, cercetare și administrație vor fi reașezate pe această ierarhie strictă.

Pentru a preveni tensiunile sociale și blocajele din sistem, Executivul a inclus o clauză de protecție esențială prin acord politic. Astfel, autoritățile garantează că aplicarea noii grile nu va genera scăderi de salarii pentru niciun angajat din sectorul public, veniturile actuale fiind protejate în cazul în care noua formulă ar rezulta într-o sumă inferioară celei încasate în prezent.

„Curățenia generală” în sistemul de sporuri și stimulente

Una dintre cele mai radicale modificări vizează restructurarea profundă a sporurilor, o zonă care a generat cele mai mari discrepanțe între instituții. Noua lege stabilește o barieră de netrecut prin plafonarea sumei totale a sporurilor la maximum 20% din salariul de bază, calculat la nivelul fiecărui ordonator de credite. Mai mult, textul de lege blochează portițele legislative viitoare, interzicând Guvernului să mai introducă noi sporuri sau facilități prin ordonanțe de urgență ulterioare.

Această curățenie aduce și eliminarea unor beneficii considerate tradiționale. De exemplu, sporul de doctorat nu se va mai acorda ca o sumă distinctă, ci va fi absorbit direct în stabilirea coeficienților pentru acele funcții unde deținerea titlului științific este obligatorie prin natura activității, cum este cazul în învățământul superior sau în institutele de cercetare. Modificări majore apar și în sectorul educațional preuniversitar, unde cunoscuta gradație de merit va fi complet eliminată. În locul ei, proiectul introduce un premiu anual pentru stimularea performanței, o bonificație flexibilă situată între 10% și 20% din salariul de bază, acordată exclusiv pe baza unor evaluări riguroase a rezultatelor la clasă.

Disciplină financiară în primării și calendarul implementării

Noua lege își propune să rezolve și problema salariilor din administrația publică locală. Până acum, primăriile și consiliile județene s-au bucurat de o autonomie largă care a permis apariția unor decalaje uriașe între funcționarii care prestau aceeași activitate în localități diferite. Proiectul reintroduce grile naționale clare, corelate strict cu dimensiunea, bugetul și importanța unității administrativ-teritoriale, limitând arbitriul în stabilirea veniturilor locale.

Toate aceste transformări vin cu un calendar de implementare bine definit, agreat împreună cu partenerii europeni. Proiectul urmează să fie trimis în procedură de urgență către Parlament pentru dezbateri și adoptare. Contrar practicilor din anii trecuți, când legile similare erau aplicate în etape succesive pe parcursul mai multor ani, noua Lege a Salarizării Unitare este programată să intre în vigoare integral la data de 1 ianuarie 2027, fără derogări sau excepții pentru anumite categorii profesionale. Implementarea cu succes a acestui mecanism reprezintă o condiție obligatorie pentru ca România să poată atrage fondurile din PNRR și să își mențină deficitul public în limitele agreate cu Comisia Europeană.