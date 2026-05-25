Vacanță cu mașina în 2026: țara unde faci plinul cu jumătate de buget și cea care îți scutură portofelul

Pentru mulți români care aleg să meargă vara aceasta în concediu cu mașina personală, costurile drumului nu se mai rezumă doar la taxe de autostradă, cazare sau mesele din vacanță. Prețurile carburanților pot face diferena între un concediu relaxat și unul care golește serios bugetul familiei.

Grecia, Bulgaria și Turcia rămân printre cele mai populare destinații externe pentru turiștii români, însă diferențele de preț la benzină, motorină și GPL sunt considerabile. În unele cazuri, șoferii pot plăti chiar și cu aproximativ 30% mai mult pentru același tip de carburant, în funcție de țara în care aleg să alimenteze.

Grecia, campioană la prețuri mari la pompă

Pentru românii care aleg litoralul grecesc, insulele sau stațiunile populare din Halkidiki și Thassos, alimentarea mașinii poate deveni rapid una dintre cele mai costisitoare cheltuieli ale vacanței.

Benzina standard de tip 95 ajunge în Grecia la valori cuprinse între 2 și 2,10 euro pentru un litru. În cazul motorinei, tarifele se situează între 1,85 și 1,97 euro pe litru, în timp ce GPL-ul costă între 1 și 1,35 euro pe litru.

Practic, șoferii ajung să plătească aproximativ 10 – 10,5 lei pentru un litru de benzină. În zonele turistice foarte căutate, precum Santorini, Creta, Thassos sau Halkidiki, prețurile sunt și mai ridicate din cauza costurilor logistice și a cererii mari din sezon.

Pentru familiile care folosesc mașina zilnic în timpul concediului sau care traversează distanțe lungi în Grecia, costurile suplimentare pot deveni rapid evidente.

Bulgaria, oprirea preferată înainte de Grecia

Mulți români care merg spre Salonic, Kavala sau alte stațiuni grecești aleg deja o strategie simplă: fac plinul în Bulgaria înainte de a trece granița.

Motivul este legat direct de diferențele de preț. Bulgaria continuă să fie una dintre cele mai avantajoase țări din regiune pentru alimentare, mai ales pentru șoferii care folosesc GPL.

Benzina A95 costă între 1,48 și 1,52 euro pe litru, iar motorina are prețuri cuprinse între 1,75 și 1,79 euro pe litru. GPL-ul rămâne însă marele avantaj, cu tarife între 0,55 și 0,82 euro pe litru.

În lei, benzina ajunge la aproximativ 7,5 lei pe litru, iar în anumite zone GPL-ul poate coborî chiar sub pragul de 3 lei pe litru.

Diferențele devin importante mai ales pentru șoferii care conduc SUV-uri, mașini cu rezervoare mari sau vehicule alimentate cu GPL, unde economiile pot fi consistente încă de la începutul vacanței.

Turcia surprinde prin prețurile mici

Deși inflația continuă să afecteze economia turcă, deprecierea lirei transformă alimentarea într-un avantaj pentru turiștii români care aleg această destinație.

Turcia rămâne, în 2026, țara cu cele mai mici prețuri la carburanți dintre cele trei destinații analizate.

Benzina costă între 57 și 64 de lire turcești pe litru, iar motorina se situează între 57 și 63 de lire. GPL-ul are un preț mediu de aproximativ 26 de lire pe litru.

Convertite în moneda românească, benzina și motorina ajung la aproximativ 6 – 7 lei pe litru, ceea ce face ca alimentarea în Turcia să fie mult mai convenabilă decât în Grecia și chiar mai ieftină decât în multe zone din România.

În Istanbul, Ankara și pe marile autostrăzi, prețurile pot varia în funcție de compania petrolieră și de zona în care se află stația.

Cum își pot reduce șoferii costurile de vacanță

Diferențele de preț dintre cele trei țări îi determină pe mulți turiști să își organizeze atent opririle pentru alimentare.

Turcia oferă cele mai mici prețuri la pompă, Bulgaria este considerată varianta ideală pentru un plin înainte de intrarea în Grecia, iar Grecia rămâne cea mai costisitoare opțiune pentru benzină și motorină.

Specialiștii recomandă șoferilor să evite alimentarea în zonele turistice foarte aglomerate, unde prețurile cresc în sezonul de vară, și să își planifice din timp traseul și opririle pentru a reduce costurile totale ale concediului.