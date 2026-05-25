Copil de 10 ani atacat de un câine de talie mare în Cluj. Băiatul a ajuns grav rănit la spital

Sursă: Realitatea.net

Un incident grav a avut loc luni în județul Cluj, unde un copil în vârstă de 10 ani a fost atacat de un câine de talie mare în comuna Cămărașu. În urma atacului, băiatul a suferit răni severe, inclusiv secționarea unui deget și multiple plăgi la nivelul capului și corpului.

Atacul s-a produs în localitatea Năoiu

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, polițiștii au fost alertați prin apel la 112 în jurul orei 13:15.

Sesizarea a fost făcută de tatăl copilului, care a anunțat că fiul său a fost atacat de un câine în zona localității Năoiu, aparținătoare comunei Cămărașu.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că minorul prezenta răni grave provocate de animal. Copilul avea un deget secționat, dar și mai multe leziuni la nivelul capului și pe corp, fiind necesară intervenția rapidă a echipajelor medicale.

Poliția a deschis dosar penal

În urma incidentului, polițiștii au demarat cercetări și au întocmit un dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane.

Ancheta este desfășurată în baza prevederilor din Ordonanța de Urgență nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

Autoritățile încearcă acum să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs atacul și cine se face responsabil de incident.

În ultimii ani, tot mai multe cazuri de persoane rănite în urma atacurilor canine au fost raportate în diferite zone din țară, iar autoritățile atrag atenția că nerespectarea legislației poate avea consecințe grave, inclusiv răspundere penală.