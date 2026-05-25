Atenționare MAE pentru românii care merg în Bulgaria: Podul Giurgiu - Ruse se închide temporar pentru lucrări

Sursă: Realitatea.net

Ministerul Afacerilor Externe a emis o nouă atenționare de călătorie pentru cetățenii români care tranzitează sau intenționează să ajungă în Bulgaria în perioada 4-5 iunie. Motivul îl reprezintă lucrările de reparații programate la podul Giurgiu-Ruse, unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria.

Circulația va fi complet restricționată pe podul Giurgiu-Ruse

Potrivit informațiilor transmise de MAE, traficul rutier va fi suspendat temporar pentru mai multe categorii de vehicule, pentru a permite desfășurarea lucrărilor de reabilitare.

Astfel:

autoturismele și vehiculele comerciale ușoare nu vor putea circula pe pod în data de 4 iunie, în intervalul orar 09:00 - 21:00;

traficul camioanelor va fi restricționat începând din 4 iunie, ora 09:00, până în 5 iunie, ora 09:00.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp traseele și să ia în calcul eventuale rute alternative pentru evitarea blocajelor și a timpilor mari de așteptare la frontieră.

Recomandări pentru românii care tranzitează Bulgaria

MAE le recomandă cetățenilor români care călătoresc spre Bulgaria sau tranzitează această țară să urmărească informațiile actualizate privind traficul și condițiile de circulație din zonă.

În cazul apariției unor probleme sau situații speciale, românii pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României din Sofia:

+35929712858

+35929733510

Apelurile sunt preluate permanent de operatorii Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Totodată, pentru situații de urgență, este disponibil și telefonul de urgență al Ambasadei României în Bulgaria:

+359879440758

Podul Giurgiu-Ruse, punct strategic pentru traficul dintre România și Bulgaria

Podul Giurgiu-Ruse este unul dintre cele mai circulate puncte de legătură dintre cele două țări, fiind utilizat zilnic de mii de turiști și transportatori. Restricțiile anunțate pot genera aglomerație atât la intrarea, cât și la ieșirea din Bulgaria, în special pentru transportul de marfă.