Kelemen Hunor i-a cerut demisia lui Demeter András István din funcţia de ministru al Culturii: ”Îi solicit să îşi ceară scuze”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, luni, că i-a cerut demisia lui Demeter András István din funcţia de ministru al Culturii și i-a solicitat să îşi ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declaraţiile sale, inclusiv membrilor comunităţii maghiare.

"Declaraţiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar şi grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese ruseşti. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmaţii inacceptabile", a scris Kelemen Hunor, pe Facebook.

Oficialul a ținut să precizeze faptul că în această situaţie, există o singură cale corectă: demisia ministrului.

"I-am cerut lui Demeter András István să demisioneze din funcţia de ministru al Culturii. De asemenea, îi solicit să îşi ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declaraţiile sale, inclusiv membrilor comunităţii noastre", a mai spus președintele UDMR.