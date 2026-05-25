Primele imagini cu ultramaratonistul spulberat de o mașină în Mehedinți. Adrian Șovea alerga în scop caritabil -FOTO

Au apărut primele imagini cu Adrian Șovea, ultramaratonistul care a fost spulberat sâmbătă în timpul cursei caritabile, pe DN 56 B, în județul Mehedinți.În imaginile apărute pe rețelele de socializare, ultramaratonistul are capul bandajat și poartă un tub de oxigen nazal, ceea ce indică faptul că primește asistență respiratorie, iar la gât are un guler cervical.

Vă reamintim că ultramaratonistul Adrian Șovea a fost accidentat sâmbătă în timpul cursei caritabile „Drumul Speranței”, pe DN 56 B, în afara localității Ostrovu Corbului, din județul Mehedinți, de o mașină la volanul căreia se afla o femeie în vârstă de 22 de ani.

Din informațiile furnizate de oamenii legii, autoturismul ar fi pătruns pe contrasens și l-a acroșat pe ultramaratonistul Adrian Șovea, care alerga pentru strângerea a 100.000 de euro destinați psihoterapiei copiilor instituționalizați.

Potrivit lor, ”victima, un bărbat de 27 de ani, originar din județul Iași, a fost rănită în urma impactului și a necesitat transportul de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”.

Șoferița vinovată a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca cercetările să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Incidentul a cutremurat lumea sportului, iar în mediul online a apărut un val de mesaje de solidaritate prin care oamenii sunt îndemnați să se roage și să susțină în continuare cauza pentru care ultramaratonistul și-a pus viața în pericol.