Exercițiu de amploare al Brigăzii Antiteroriste a SRI la Salina Ocnele Mari. A fost simulată o luare de ostatici-VIDEO

Serviciul Român de Informații (SRI), în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a desfășurat, luni, la Salina Ocnele Mari, în județul Vâlcea, un exercițiu tehnico-tactic care a avut ca scenariu o luare de ostatici.

Instituția a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe secvențe care surprind mobilizarea impresionantă de forțe din cadrul exercițiului organizat de Brigada Antiteroristă.

„Simularea a avut ca scop eficientizarea cooperării interinstituționale, testarea și evaluarea timpului de reacție în situația unei luări de ostatici și a modului tactic de abordare într-o zonă de infrastructură critică izolată”, a transmis SRI în dreptul postării.

La acest exercițiu au participat și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, pompieri ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, precum și alți parteneri instituționali din cadrul MAI.

