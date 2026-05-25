Alertă de Ebola în Italia! Numărul morților răpuși de boală, în creștere

Este alertă în Italia după apariția a două cazuri suspecte de Ebola! Este vorba despre doi muncitori întorși din Uganda. Cei doi se află internați la Spitalul Sacco din Milano.

Două cazuri suspecte în Italia

Autoritățile italiene au început anchetele epidemiologice și caută persoanele care au intrat în contact cu cei doi, după întoarcerea lor în Italia. Alerta vine în contextul unei epidemii de ebola cu peste două sute de morți, în Congo și Uganda.

Al doilea centru cu bolnavi de Ebola, incendiat

Organizația Mondială a Sănătății a ridicat nivelul de alertă pentru epidemia de ebola din Congo și Uganda. Aceasta a declarat focarul urgență de sănătate publică de importanță internațională. Este cel mai puternic semnal de alarmă folosit de oficiali pentru crize sanitare care pot depăși granițele unei țări. Anunțul vine după ce ebola a provocat peste 200 de morți și aproape 900 de cazuri în Congo. Agenția Sanitară a Uniunii Africane a avertizat că alte zece țări sunt considerate în pericol.

Oficialii din Vietnam au înăsprit măsurile de prevenire a ebola și plasează în carantină timp de 21 de zile persoanele care intră în zonele afectate. Cei din domeniul sănătății recomandă unităților medicale să detecteze din timp cazurile suspecte pentru izolare, să se coordoneze cu unitățile preventive pentru testare, diagnostic, tratament și control.

Republica Democratică Congo este epicentrul epidemiei. Organizația Mondială a Sănătății a descris riscul de răspândire în această țară drept foarte ridicat, mai ales pentru că focarul se află într-o zonă unde populația se deplasează frecvent, iar sistemul medical este sub presiune.

Locuitorii furioși ai unui oraș din Congo au atacat și incendiat un cort al unui centru medical destinat tratării bolnavilor. A fost al doilea atac de acest fel din regiune în această săptămână. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Epidemia este provocată de tulpina Bundi Bugyo a virusului ebola, o formă rară pentru care nu există în prezent niciun vaccin sau tratament aprobat. Motiv pentru care medicii se bazează pe detectarea cazurilor, izolarea pacienților și monitorizarea persoanelor cu care au intrat în contact.

Epidemia se răspândește rapid

Uganda a confirmat, la rândul ei, cazuri de ebola. Potrivit autorităților, numărul total a ajuns la cinci. Autoritățile sanitare încearcă acum să identifice rapid toate persoanele care au intrat în contact cu pacienții confirmați, pentru a limita răspândirea virusului. Agenția Sanitară a Uniunii Africane a avertizat că alte zece țări sunt considerate în pericol, printre care Rwanda, Kenya, Etiopia și Zambia.

De asemenea, echipa de fotbal din Congo, calificată la Cupa Mondială, trebuie să stea 21 de zile în carantină, în Belgia, înainte să poată intra în Statele Unite. Totul din cauza focarului de ebola care a izbucnit în țară și în urma căruia au murit 180 de persoane. Din acest motiv, jucătorii au anulat un cantonament de trei zile și un eveniment cu fanii.