Reacții dure după publicarea Legii Salarizării. Sindicatele din Sănătate anunță iminența unor proteste majore

Publicarea formei oficiale a proiectului noii Legi a Salarizării Unitare a declanșat o undă de șoc în sistemul sanitar românesc. Primele analize de ansamblu realizate de reprezentanții angajaților indică discrepanțe majore între promisiunile guvernamentale și realitatea din textul legislativ, liderii sindicali avertizează că sistemul medical trebuie să se pregătească rapid pentru acțiuni ample de protest.

Sumele compensatorii blochează creșterile pentru aproape jumătate dintre angajați

Principala nemulțumire a sindicaliștilor vizează modul în care noua lege va afecta veniturile pe termen mediu și lung. Conform primelor date centralizate, aproximativ 44% dintre angajații din sistemul de sănătate vor intra pe o grilă de „sume compensatorii”.

Deși oficialii de la București au garantat că niciun salariu nu va scădea în momentul adoptării legii, realitatea tehnică arată că aceste sume compensatorii reprezintă, de fapt, pierderi salariale mascate pe termen lung. Angajații aflați în această situație vor avea veniturile înghețate, urmând să piardă indexările viitoare sau corelările cu inflația până când restul grilei va ajunge la nivelul lor, ceea ce înseamnă o scădere reală a puterii de cumpărare.

Reducerea drastică a sporurilor pentru condiții de muncă

Un alt punct critic ce adâncește starea de tensiune din spitale este plafonarea și tăierea directă a sporurilor pentru condiții de muncă. Sindicatele cataloghează noile măsuri drept un adevărat „dezastru” pentru personalul medical și auxiliar sanitar.

În varianta actuală a proiectului, sporurile pentru condițiile deosebit de periculoase sunt limitate la un cuantum de maximum 50% din salariul de bază, ceea ce reprezintă o diminuare semnificativă pentru secțiile de elită sau cele cu risc epidemiologic maxim (cum ar fi ATI, UPU, blocurile operatorii sau psihiatria), unde sporurile actuale compensau efortul extrem și riscurile deosebite la care se expun zilnic angajații din linia întâi.

Reprezentanții din Sănătate au anunțat că acesta este doar începutul unei serii de analize detaliate care vor scoate la iveală toate tăierile ascunse din proiect, dar concluzia inițială este fermă: proiectul de lege, în forma sa actuală, deschide calea către blocaje majore în spitale și proteste de stradă de amploare în perioada următoare.