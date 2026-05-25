Bătrân bătut de un tânăr în Baia Mare. De la ce a pornit conflictul?
25 mai 2026, 21:03
Bătaie în Baia Mare
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Scene șocante au fost surprinse în centrul vechi din Baia Mare! Un bătrân s-a prăbușit la pământ după ce a fost lovit de un tânăr recalcitrant. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
În imagini se vede cum agresorul îl urmărește pe bărbat și încearcă să îl provoace.
Când bătrânul vrea să plece, agresorul îl lovește din plin în cap.
Victima a căzut inconștientă la pământ, sub privirile trecătorilor ce au surprins întreaga scenă.
Imaginile au ajuns și la polițiștii din Baia Mare care au deschis un dosar penal.
Agresorul este acum căutat.
