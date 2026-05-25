Rusia schimbă legea: Trupele lui Putin pot trece granița oficial

Sursă: Realitatea.Net

Moscova face un pas legislativ menit să sporească tensiunile geopolitice globale. Președintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care extinde masiv dreptul forțelor armate ruse de a opera pe teritorii străine. Conform noilor modificări aduse legilor federale „Cu privire la cetățenie” și „Cu privire la apărare”, armata va putea fi mobilizată extern sub pretextul de a „proteja cetățenii ruși” în fața unor acțiuni judiciare demarate de alte state.

Scut militar împotriva mandatelor internaționale de arestare

Noua reglementare vizează în mod direct deciziile curților de justiție din afara Rusiei sau ale organismelor internaționale pe care Kremlinul refuză să le recunoască oficial. Practic, dacă un cetățen rus este reținut, anchetat sau arestat de o instanță înființată fără acordul sau participarea Federației Ruse, liderul de la Kremlin are acum acoperirea legală internă de a ordona o intervenție militară.

Modificarea legislativă completează normele deja existente, care permiteau trimiterea de trupe peste graniță în cazul în care statele sau organizațiile internaționale luau decizii considerate „contrare intereselor economice sau strategice” ale Rusiei ori contrare „fundamentelor ordinii publice” de la Moscova. Prin acest nou amendament, protecția juridică a cetățenilor ruși din afara țării devine o chestiune de siguranță națională militarizată.

Avertismentele NATO și estimările spionajului danez și olandez

Momentul ales de autoritățile ruse pentru a acorda aceste puteri sporite nu este unul întâmplător. Decizia vine pe fondul unei serii de avertismente venite din partea comunității de informații a statelor NATO, care indică faptul că Moscova își pregătește terenul pentru un potențial conflict direct cu una sau mai multe țări europene.

Serviciile de spionaj din întreaga Europă au emis semnale de alarmă succesive. În timp ce serviciul german de informații (BND) a atras atenția asupra riscului unor provocări de tip hibrid în statele baltice — similare scenariului utilizat în anexarea Crimeei —, serviciile daneze au estimat că Rusia ar putea dezvolta capacitatea logistică de a porni un război pe scară largă în Europa în următorii cinci ani.

De asemenea, o analiză a serviciului olandez de informații militare (MIVD) arată că rețeaua militară de la Kremlin ar avea nevoie de aproximativ un an pentru a strânge resursele necesare unui „conflict regional” cu NATO. Conform analiștilor olandezi, strategia Rusiei nu ar fi neapărat o înfrângere militară totală a Alianței Nord-Atlantice, ci mai degrabă fragmentarea politică a Occidentului prin obținerea unor câștiguri teritoriale limitate, dublate de un agresiv șantaj nuclear.

Alarme la Washington și „Faza Zero” identificată de ISW

Presiunea geopolitică a atins cote maxime și în rapoartele de securitate de peste Ocean. Serviciile de informații americane au avertizat că Putin ar putea opta pentru o escaladare deliberată, împingând conflictul din Ucraina spre o confruntare directă cu forțele NATO și folosind amenințarea arsenalului atomic ca instrument de presiune.

Toate aceste piese de puzzle conturează un tablou îngrijorător analizat în detaliu de experții de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Conform acestora, așa-numita „Faza Zero” a pregătirilor pentru un conflict extins a fost deja declanșată de Moscova. Această etapă include măsuri concrete vizibile pe teren, precum reorganizarea structurală a districtelor militare de la granița vestică, deschiderea de noi baze militare în proximitatea Finlandei, dar și campanii intense de sabotaj, bruiaj GPS la scară largă, atacuri cibernetice și provocări constante în spațiul aerian internațional. Modificarea legilor privind utilizarea armatei în străinătate vine să ofere cadrul formal pentru acțiunile pe care Moscova le pregătește pe termen mediu și lung.