O parapantistă a supraviețuit miraculos după ce a fost lovită în aer de un avion de mici dimensiuni

Sursă: Realitatea.net

Un incident spectaculos și extrem de periculos a avut loc în Austria, unde o femeie care zbura cu parapanta a scăpat cu viață după o coliziune în aer cu un avion de mici dimensiuni. Impactul s-a produs deasupra zonei Piesendorf și putea avea consecințe dramatice.

Coliziune în aer între o parapantă și un avion

Femeia, în vârstă de 44 de ani, efectua un zbor cu parapanta deasupra munților din apropierea localității Piesendorf, când a fost lovită de un avion ușor pilotat de un bărbat de 28 de ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, pilotul le-ar fi spus anchetatorilor că nu a reușit să evite impactul.

În urma coliziunii , parapanta a fost grav avariată, iar femeia a început să piardă rapid din altitudine.

Parapantista și-a salvat viața cu parașuta de rezervă

Autoritățile au precizat că elicea avionului a deteriorat puternic parapanta, însă femeia a reușit să își păstreze calmul și să activeze parașuta de rezervă înainte de prăbușire.

Poliția din Austria a transmis că experiența parapantistei a fost esențială pentru evitarea unei tragedii.

După deschiderea parașutei de rezervă, femeia a reușit să efectueze o aterizare de urgență pe un teren acoperit cu iarbă, evitând în ultimul moment mai multe obstacole.

Ulterior, aceasta a fost transportată la spital cu un elicopter al poliției. Din fericire, atât parapantista, cât și pilotul avionului au scăpat fără răni grave.

Imaginile șocante au devenit virale pe internet

Momentul impactului a fost filmat și publicat ulterior pe rețelele de socializare de o femeie identificată drept Sabrina.

În imaginile devenite virale se poate observa cum parapantista zboară deasupra munților, iar la un moment dat un avion apare brusc în cadru și lovește parapanta la mică distanță deasupra ei.

După incident, femeia a transmis un mesaj emoționant pe internet.

„Încă nu-mi vine să cred că sunt aici și scriu asta”, a mărturisit aceasta, spunând că a scăpat doar cu câteva vânătăi.

Autoritățile din Austria au deschis o investigație pentru a stabili exact cum s-a produs coliziunea dintre parapantă și avionul de mici dimensiuni.