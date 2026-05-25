Alertă de bombă la Cluj: Gara și Cluj Arena, amenințate cu explozia

Sursă: Realitatea.Net

Alertă maximă în Cluj-Napoca, luni după-amiază, după o amenințare cu bombă care a vizat două puncte strategice ale orașului. Un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că Gara CFR și stadionul Cluj Arena vor fi aruncate în aer, declanșând o mobilizare masivă a forțelor de intervenție și momente de panică generală.

O mobilizare masivă a forțelor de ordine a avut loc în Transilvania, după ce un individ a declanșat o alertă de securitate la nivel regional. Un apel la numărul unic de urgență 112 a pus pe jar structurile antiteroriste și pirotehnice, vizând direct două dintre cele mai aglomerate și importante puncte strategice din municipiul Cluj-Napoca.

Mobilizare pirotehnică de urgență pe stadion și în gară

Alarma s-a dat în momentul în care un bărbat a sunat la dispecerat și a susținut cu fermitate că Gara CFR Cluj-Napoca și stadionul Cluj Arena urmează să fie aruncate în aer în scurt timp. Pentru că apelul a fost efectuat de pe o cartelă telefonică prepay, identificarea imediată a identității posesorului a fost inițial îngreunată, fapt ce a determinat activarea de urgență a protocoalelor pentru atacuri iminente.

Echipe complexe de intervenție au fost trimise în cele două locații pentru a securiza perimetrele. La Cluj Arena au fost diseminate de urgență cadrele pirotehnice din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), care au demarat scanarea complexului sportiv. În paralel, echipe ale Poliției Municipiului Cluj-Napoca au trecut la verificarea și monitorizarea Gării CFR, pentru a depista eventuale dispozitive sau bagaje suspecte abandonate.

Suspectul fugar, localizat prin satelit în timp ce călătorea cu trenul

În timp ce pirotehniștii periau cele două obiective din Cluj, structurile de analiză tactică au reușit o operațiune contracronometru de localizare a semnalului telefonic. Datele tehnice au scos la iveală un detaliu neașteptat: autorul amenințării nu se afla în Cluj, ci era în mișcare, deplasându-se cu viteză pe căile ferate din România.

Sistemele de geolocalizare au indicat că suspectul se afla la bordul unui tren de pasageri care rula în direcția localității Rupea din județul Brașov. Coordonarea rapidă dintre dispecerate a permis identificarea exactă a garniturii: era vorba despre trenul InterCity IC 531.

Captură în stil polițienesc în gara din Beia

Ofițerii de la Poliția Transporturi Feroviare Brașov au organizat rapid o ambuscadă pe traseul feroviar, calculând exact următoarea stație unde trenul putea fi interceptat în siguranță, fără a pune în pericol ceilalți călători.

Intervenția s-a finalizat cu succes în dreptul localității Beia. Polițiștii au urcat în vagoane și l-au imobilizat pe suspect, identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 32 de ani. Acesta a fost coborât sub escortă din trenul InterCity și condus direct la sediul Poliției TF Rupea pentru audieri intensive. Anchetatorii încearcă acum să stabilească ce anume l-a împins pe bărbat să comită acest gest, acesta riscând acum ani grei de închisoare pentru alarmarea nejustificată a autorităților privind acte de terrorism.