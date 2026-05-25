Accident grav în Huși: intervenție de urgență după o coliziune între două autoturisme. Cinci persoane au fost implicate

Sursă: Realitatea.net

Momente tensionate în municipiul Huși, după un accident rutier produs pe strada Ana Ipătescu. În urma impactului dintre două autoturisme, cinci persoane au fost implicate, iar trei dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Mobilizare importantă a echipajelor de intervenție

Accidentul s-a produs în jurul orei 17:15, iar la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari, echipajele SMURD și ambulanțele Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la intervenție au participat șapte pompieri militari cu o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD, alături de două ambulanțe SAJ.

O victimă a fost găsită inconștientă

În urma coliziunii, trei dintre cele cinci persoane implicate au fost rănite. Toate victimele sunt bărbați.

Una dintre victime a fost găsită în stare de inconștiență de către echipajele de salvare, fiind stabilizată și transportată ulterior la unitatea medicală împreună cu celelalte două persoane rănite.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații oficiale despre starea exactă a victimelor.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor

După producerea accidentului, pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în vederea eliminării oricărui risc suplimentar la locul impactului.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.