Ce pensie are Jean Paler în 2026, la 73 de ani. Actorul spune că viața de pensionar în România este tot mai grea și a renunțat și la abonamentul TV

Actorul de comedie Jean Paler a vorbit din nou despre situația financiară pe care o are după pensionare și despre dificultățile cu care se confruntă în România. La 73 de ani, artistul spune că este nevoit să continue să urce pe scenă pentru a-și completa veniturile.

Într-un interviu recent, Jean Paler a dezvăluit că pensia pe care o primește în 2026 este de 1.670 de lei pe lună. Actorul susține că suma este insuficientă pentru un trai decent și că mulți pensionari din România trec prin aceleași probleme.

„Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine” , a declarat artistul pentru un site monden.

Jean Paler a renunțat la televizor pentru a face economii

Actorul a mărturisit că, în ultimii ani, a început să reducă din cheltuieli și chiar a renunțat la abonamentul de cablu TV. Acesta spune că nu mai urmărește programele de televiziune și preferă să stea departe de agitația din spațiul public.

„De șapte ani nu mă mai uit la televizor, am renunțat la abonament. Am telefon și atât. Televizorul nu-l țin în priză” , a spus Jean Paler.

Artistul consideră că viața de pensionar în România este dificilă și spune că mulți oameni sunt obligați să muncească și după retragerea din activitate pentru a se putea întreține.

Vacanțele la mare, singurele momente de relaxare

În fiecare vară, Jean Paler merge pe litoralul românesc, în special în stațiunea Eforie, unde obișnuiește să stea în gazdă pentru a reduce costurile. Actorul povestește că își gătește singur și evită restaurantele din cauza prețurilor ridicate.

„La localuri nu te poți apropia, sunt niște prețuri de-a dreptul nesimțite. Mai îmi gătesc o supă, un cartof”, a explicat actorul.

Cu toate acestea, artistul spune că spectacolele de pe litoral îi aduc bucurie și energie. Seara participă la reprezentații în stațiunile de la mare, iar dimineața preferă să se plimbe pe faleză și să admire pescărușii.

Meseria surprinzătoare pe care a avut-o înainte de actorie

Puțini știu că înainte să devină cunoscut pe scenă, Jean Paler a lucrat într-un atelier de bijuterii. Actorul a povestit că realiza inclusiv verighete pentru tinerii căsătoriți.

„Făceam tot felul de bijuterii la un atelier unde am lucrat câțiva ani. Apoi m-am dedicat scenei. Actoria a fost și va rămâne marea mea pasiune” , a mai spus acesta.

Chiar dacă veniturile sunt modeste, Jean Paler continuă să fie apreciat de publicul din România și să urce pe scenă ori de câte ori are ocazia.