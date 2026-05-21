Comisia Europeană: Riscul unei epidemii de Ebola în UE este „foarte scăzut”

Comisia Europeană a transmis miercuri că riscul unei infecţii cu Ebola în Uniunea Europeană este „foarte scăzut”, iar cetăţenii europeni nu trebuie să adopte măsuri speciale în afara recomandărilor obişnuite de sănătate publică. Declaraţia vine în contextul noii epidemii de Ebola izbucnite în Republica Democratică Congo, pentru care Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declanşat alertă sanitară internaţională.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, a subliniat că bolile infecţioase nu se opresc la graniţe, motiv pentru care Uniunea Europeană sprijină activ autorităţile congoleze. Bruxellesul pregăteşte un pod aerian umanitar prin care vor fi trimise medicamente, echipamente de protecţie şi materiale necesare combaterii infecţiei.

Virusul Ebola provoacă febră hemoragică severă şi a provocat peste 15.000 de decese în Africa în ultimele cinci decenii. Totuşi, specialiştii precizează că Ebola este mai puţin contagioasă decât boli precum Covid-19 sau rujeola. În prezent, în Uganda au fost raportate un deces şi un caz confirmat, fără apariţia unui focar local extins.

Între timp, mai multe state au început să ia măsuri preventive. Statele Unite au anunţat controale sanitare sporite pentru pasagerii veniţi din ţările afectate, iar Bahrain a suspendat temporar intrarea vizitatorilor din aceste zone. De asemenea, Germania a decis să primească şi să trateze un medic american expus la virus în provincia Ituri.

OMS estimează că epidemia ar putea circula de câteva luni înainte de a fi detectată. Directorul organizaţiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că există motive serioase de îngrijorare, printre care răspândirea cazurilor în zone urbane, infectarea personalului medical şi lipsa unui vaccin aprobat pentru varianta Bundibugyo a virusului Ebola.